Власти США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19 7 3.01.2021, 19:22

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Информацию американцы получили от информатора из уханьского института.

Наиболее вероятной версией происхождения коронавирусной инфекции является утечка из китайской лаборатории в Ухане. Об этом заявил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, его слова передает РБК со ссылкой на Daily Mail.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — заявил он. Заместитель Трампа предположил, что вирус мог «ускользнуть» из лаборатории из-за ЧП. Однако никаких доказательств своей версии он не привел.

Daily Mail уточняет, что соответствующее заявление Поттингер сделал в ходе конференции, которая была связана с подготовкой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии коронавируса.

В конференции также принимал участие Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори. Он рассказал изданию, что комментарии Поттингера представляют собой «ужесточение» позиции США в отношении теории о том, что вирус возник в результате утечки в лаборатории. По его словам, такую информацию американцы получили от информатора из уханьского института.

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