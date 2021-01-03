Tesla почти достигла годовой цели Илона Маска по продажам электрокаров

Tesla почти достигла годовой цели Илона Маска по продажам электрокаров4
- 3.01.2021, 19:35
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Годовые поставки компании выросли на 36% по сравнению с 2019 годом.
Производитель электрокаров Tesla в 2020 году поставил 499 550 автомобилей. Компания почти достигла цели в 500 000, поставленной ее основателем Илоном Маском, говорится в пресс-релизе Tesla.
Годовые поставки компании выросли на 36% по сравнению с 2019 годом. В четвертом квартале 2020 года Tesla поставила рекордные 180 570 автомобилей. Это превзошло ожидания биржи Уолл-стрит в 174 000 электрокаров.
По данным FT, в конце 2020 года Tesla работала на полную мощность. Продажи выросли за счет наращивания производства на новом заводе в Шанхае и запуска нового кроссовера Model Y.
"Очень горжусь командой Tesla за достижение этой важной вехи! В начале Tesla я думал, что вообще у нас шанс выжить 10% (оптимистично)", – отреагировал на показатели компании Илон Маск в Twitter.