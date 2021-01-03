Поляки получат цифровые свидетельства о вакцинации 1 3.01.2021, 20:29

Cертификат будет отображаться на экране в виде карточки в приложении.

Цифровая версия свидетельства о вакцинации против COVID-19 и «Карта многодетной семьи» появятся в приложении mObywatel в 2021 году, передает «Радио Польша».

Марек Загурский, государственный секретарь в Канцелярии премьер-министра и уполномоченный правительства по кибербезопасности, пояснил, что внедрение электронного сертификата вакцинации для смартфонов является одним из приоритетов и появится в начале года: «Этот сертификат будет отображаться на экране в виде карточки, как и большинство документов в приложении mObywatel, поэтому мы призываем всех загрузить и установить приложение. К концу первого квартала 2021 года «Карта многодетной семьи» также будет доступна в приложении mObywatel».

Приложение mObywatel работает на смартфонах с операционной системой Android или iOS. Чтобы его использовать, необходимо создать Profil Zaufany — личный профиль, или бесплатную электронную подпись, инструмент, позволяющий по интернету удостоверять свою личность в контактах с государственной администрацией.

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