Почему стоимость биткоина выросла в четыре раза и как долго это продлится 3.01.2021, 22:39

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Цена биткоина впервые в истории превысила отметку $34 000.

C начала года криптовалюта выросла в цене в четыре раза. Причем большая часть этого роста пришлась на декабрь. Но эксперты предупреждают — отскок и дальнейшее падение уже близко, пишет Forbes.

Стоимость биткоина 27 декабря впервые в истории превысила отметку $28 000, следует из данных биржи Coindesk. Максимальная стоимость криптовалюты в воскресенье составляла $28 353. Затем цена снизилась, и 28 декабря биткоин торгуется в районе $27 000. В январе криптовалюта продолжила рост и 3 января достигла отметки в $34 000. Еще в начале года биткоин стоил чуть более $7000. Почему его цена за год выросла почти в четыре раза?

Четыре причины для роста

Биткоин начал расти с марта на фоне новостей о развивающейся пандемии коронавируса, когда мировые фондовые рынки и цена на нефть обрушились. Инвесторы вкладывали в криптовалюты и рисковые активы в целом на волне воодушевления в связи с разработкой вакцин и сохранением стимулирующих мер со стороны мировых ЦБ, считает руководитель отдела анализа данных международного криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур: «Деньги хлынули как на традиционные площадки, так и на биржи цифровых активов».

К октябрю цена биткоина выросла примерно до $10 700. Но уже в середине декабря курс начал расти стремительно, и биткоин подорожал более чем в два раза.

В криптовалюту в ноябре инвестировал в том числе британский инвестфонд Ruffer, под управлением которого находятся активы на $27 млрд. Фонд вложил в биткоин 2,5% своих активов, сообщал CoinDesk. Это профильное издание цитировало записку Ruffer для инвесторов с объяснениями, почему фонд инвестировал в криптовалюту. Из нее следовало, что Ruffer видит в этих вложениях «небольшую, но действенную» страховку от продолжающейся девальвации основных мировых валют. «Биткоин диверсифицирует более крупные инвестиции фонда в золото и бонды-линкеры (чей номинал индексируется на величину инфляции) и действует как хедж от монетарных и рыночных рисков», — пересказывало издание записку для инвесторов.

Впечатляющий рост биткоина за последнюю неделю связан с негативными новостями на рынке криптовалют, считает Мазур. 23 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютную платформу Ripple в том, что она продала незарегистрированные ценные бумаги на $1,3 млрд под видом токенов XRP (риппл). В результате курс риппла резко обвалился более чем на 40%. «Инвесторы перенаправляли инвестиции в биткоин. Соответственно, произошел скачок спроса рост курса пары BTC/USD», — поясняет Мазур.

Что будет с курсом биткоина дальше

В ближайшее время крайне вероятен отскок в стоимости биткоина. «В ближайшие дни стоит ожидать, что биткоин может вплотную подойти к отметке 30 000. Но затем практически гарантировано его обрушение в два-три раза, так как на текущем этапе биткоин явно переоценен», — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Биткоин вряд ли станет тихой гаванью в случае любой геополитической напряженности и потрясений на рынках, считает автор Telegram-канала bitkogan, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Запрыгивать в последний вагон уходящего поезда уже опасно. После такого серьезного роста всегда следует отскок. С какого уровня начнется коррекция и на каком уровне она остановится — спрогнозировать нереально», — сказал он Forbes.

Юрий Мазур из CEX.IO Broker полагает, что курс биткоина будет расти в первом квартале 2021 года, и прогнозирует серьезную волатильность биткоина в диапазоне $25 0000-50 000. «Как бы парадоксально это ни звучало, после того как мир минует пандемия коронавируса, вероятно, рисковые активы стабилизируются и снизятся в цене в связи с тем, что восстановление мировой экономики приведет к запуску отложенной инфляции», — поясняет он.

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