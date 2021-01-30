Медики выяснили, можно ли заразиться COVID-19 от вакцины 30.01.2021, 8:21

Эксперты развенчали ряд мифов.

Врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова развенчала основные мифы о вакцинах от коронавируса.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 января она ответила на ряд вопросов. В частности, могут ли препараты нанести вред человеку, можно ли вакцинироваться людям с онкозаболеваниями и можно ли заразиться вирусом от вакцины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вредна ли вакцина и может ли она негативно сказаться на здоровье человека?

По словам Булавиновой, вакцины, которые сейчас миллионами используют в мире, абсолютно безопасны. При этом они могут возникать аллергические реакции, как и любые другие лекарства или продукты.

Нужно ли вакцинироваться человеку, который уже переболел коронавирусом?

Эксперт напомнила, что COVID-19 можно заразиться повторно, поэтому прививаться нужно. В то же время она уточнила, что некоторые страны могут чуть позже вакцинировать таких людей, потому что пока у них определенная защита есть.

Стоит ли прививаться, если в мире появляются новые штаммы?

По словам Булавиновой, вакцины, которые применяются в мире, эффективны против известных сейчас штаммов коронавируса. Но даже если появится какой-то новый, очень опасный вариант, можно надеяться на перекрестный иммунитет (когда вакцина защищает от других вирусов).

Есть ли люди, которым противопоказаны вакцины?

В целом, делать прививки можно всем и даже беременным, потому что вакцина является инактивированной, пояснила эксперт. Исключением может быть только очень сильная аллергическая реакция на первую дозу – например, анафилактический шок. В таком случае, специалистам следует решить, как сделать вторую дозу.

Можно ли делать вакцину людям с онкозаболеваниями?

Булавинова подчеркнула, что для них вакцины даже необходимы, потому что такие люди в группе риска. По ее словам, во многих странах онкобольные люди в числе первых получили препараты. Но тут есть нюанс: если пациент проходит химиотерапию, то вакцина просто не будет вырабатывать иммунитет.

Можно ли заболеть коронавирусом от вакцины?

Вакцины, производимые в мире, являются "неживыми", пояснила эксперт. Она вводится только для выработки антител, а заболеть коронавирусом от нее невозможно.

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