«Мы выходим и больше никуда не уходим с улицы» 11 30.01.2021, 10:30

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Просто стоим до победы.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо — крик души возмущенного белоруса:

— Мы выходили на марши. Мы бастовали, вступали в независимые профсоюзы. Мы не платили коммуналку, мы вешали на окна символику. А теперь что ? Посмотрите что твориться теперь. Всем, кто хоть что-то делал — не дают теперь даже носа высунуть. Нам наступают на горло. Нам звонят социальные работники со школы, звонят с детского сада, приходят письма из РКЦ, из налоговой. Тупорылые соседи «ябатьки» пишут на нас доносы в РОВД.

Это вы называете передохнуть? Какая это передышка, когда нас теперь душат по одному?

Вы называете себя лидерами протеста, мы все доверили вам свои судьбы. А получается как бы это не звучало, что вы всех нас бросили под каток репрессий.

Так что ни о каких передышках и речи быть не может! Это не передышка, а неминуемая гибель всего нашего протестного движения.

Нужно всем выходить на улицу. Но в этот раз вы должны четко дать понять людям, что мы выходим не просто так, походить, мы выходим, чтобы стоять до победы, до конца. Мы выходим и больше никуда не уходим с улицы.

Да, люди будут уставать, одни будут сменять других, но стоять до победы.

Будут бить, будут разгонять, будут забирать (в том числе тех, кто устал и уходит), но при этом будут прибывать другие. Если прибывших не будут пускать к остальным собравшимся, то они будут занимать периметр. Тем самым занимаемая площадь будет только расти. Будут блокировать движение собой, автомобилями. Подтянутся регионы.

Я более чем уверен, что уже через несколько дней все силовики будут максимально истощены, а забирать людей уже будет некуда и некому. Даже если на подмогу им прибудет армия, это только сыграет нам на руку. Военные не такие отбитые и они скорее перейдут на сторону народа окажись они в центре города с оружием.

Всего несколько дней и победа будет за нами. При этом это мирный протест. Не нужно никого бить, не нужно ничего жечь, не нужно ничего захватывать, не нужно никаких баррикад. Просто стоим до победы.

И не нужно бояться, что ничего не получится. Вы лидеры, вот и будьте настойчивы и убедительны. Народ уже признал в вас лидеров и давно ждет от вас решительных шагов, а не хороводов. Нам не нужны хороводы, нам нужна свобода. А свободу не дают и не дарят. За нее дерутся и отбирают. И если это не сделаем мы сами, то никто за нас этого не сделает.

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