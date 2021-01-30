Бомбы у Капитолия: ФБР предлагает $100 тысяч за информацию о подозреваемых 1 30.01.2021, 9:59

Американские спецслужбы получили новые данные о взрывных устройствах.

В США Федеральное бюро расследований предложило награду в $100 000 за информацию о людях, ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне, обнаруженных 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Об этом сообщается на сайте ФБР, пишет liga.net.

Награда обещана за информацию, которая поможет обнаружить, арестовать и осудить подозреваемых.

В ФБР заявили, что получили новую информацию об этих бомбах.

Как отмечается, неизвестный заложил две самодельные бомбы в Вашингтоне 5 января между 19:30 и 20:30. Одна была заложена в штаб-квартиру Республиканского национального комитета (RNC), другая – в штаб-квартире Демократического национального комитета (DNC).

По информации ФБР, на неизвестном была надета защитная маска, серая толстовка с капюшоном и желто-черно-серые кроссовки Nike Air Max Speed Turf. В руке у человека был рюкзак.

Утверждение победы Джо Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего тогда президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

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