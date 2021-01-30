закрыть
30 января 2021, суббота, 12:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага

1
  • 30.01.2021, 11:31
  • 1,333
Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага
Фото: tut.by

Маразм Таракана вызавал новый протестный всплеск.

Белорусы массово реагируют на планы лукашистов по признанию нашего национального флага «экстремистским».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал десятки фото и видео с БЧБ наклейками, флагами, ленточками, граффити, которые прислали читатели, прямо сейчас проводящие многочисленные партизанские акции и флешмобы в защиту национального флага.

Похоже, маразм властей, и лично трехпроцентного, пытающегося запретить историческую национальную символику - вызовет новый протестный всплеск.

Друзья, вы знаете, что делать!

Продолжаем украшать страну нашей символикой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин