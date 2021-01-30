Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага 1 30.01.2021, 11:31

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Фото: tut.by

Маразм Таракана вызавал новый протестный всплеск.

Белорусы массово реагируют на планы лукашистов по признанию нашего национального флага «экстремистским».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал десятки фото и видео с БЧБ наклейками, флагами, ленточками, граффити, которые прислали читатели, прямо сейчас проводящие многочисленные партизанские акции и флешмобы в защиту национального флага.

Похоже, маразм властей, и лично трехпроцентного, пытающегося запретить историческую национальную символику - вызовет новый протестный всплеск.

Друзья, вы знаете, что делать!

Продолжаем украшать страну нашей символикой.

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