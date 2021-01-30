Медики рассказали, как узнать, что вы незаметно переболели COVID-19 30.01.2021, 11:49

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Коронавирус можно принять за простуду и ОРВИ.

Все больше людей задаются вопросом, а могли ли они переболеть COVID-19, и не заметить этого, пишет apostrophe.ua.

Как узнать, что вы незаметно переболели

Врачи говорят о том, что летом 2020 года, было очень много случаев, когда люди обращались к врачам, чтобы пройти либо плановое обследование, либо им надо было куда-то поехать и они решили сделать тест на коронавирус, и неожиданно результат оказывался положительным. При этом визуально человек абсолютно здоров и чувствует себя хорошо. Особенно часто без типичных симптомов переносят болезнь дети.

Однако, как говорят медики, совсем бессимптомно переболеть удается крайне редко. Чаще всего симптом какой-то все же есть, просто он может быть не ярко выражен.

Кроме того, многие люди, когда болеют, принимают COVID-19 за типичную простуду или грипп. Классические симптомы коронавируса такие же, как и у сезонных простуд и гриппов. Это прежде всего, ломота в теле, боль в суставах, головные боли, высокая температура, кашель, боль в горле. Однако если к этом всему добавляется потеря обоняния и вкуса, удушье, повышение давления, боль в глазах - стоит насторожиться. Иногда коронавирус также маскируется под “кишечный” грипп, вызывая тошноту, рвоту и диарею.

В любом случае, врачи рекомендуют, если вы переболели с какими-либо симптомами и не сдавали тест на коронавирус, после выздоровления в течение 3 месяцев обязательно сдайте тест на антитела. Чтобы точно знать, что за заболевание у вас было. И, конечно, если у вас появились хоть малейшие симптомы простуды - оставайтесь дома и свяжитесь с семейным врачом.

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