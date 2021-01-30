СМИ: Турецкая армия готовится к операции на территории Ирака 30.01.2021, 11:57

Силы сконцентрированы не северной границе страны.

Турецкая армия готовится к вторжению на север Ирака, в районе Синджара, где расположены базы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом со ссылкой на источник в Иракском Курдистане сообщает иранское новостное агентство Mehr.

В беседе с иракским интернет-изданием Al-Maloumeh источник в службах безопасности курдской региональной автономии на севере Ирака поделился информацией о том, турецкая армия подготовила в районе Канимасси на подступах к Синджару плацдарм для проведения наступательной операции, где в настоящее время сосредоточена группировка сил численностью около 2500 военнослужащих. Здесь также оборудована взлетно-посадочная полоса для самолетов и вертолетов ВВС Турции, отметил источник.

Ссылаясь на недавний визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, собеседник Al-Maloumeh сказал, что курдское региональное правительство согласилось с турецкой операцией в Синджаре.

Также указывается, что турецкие силы провели разведывательное патрулирование вдоль дорог в районах Махмудии и Снунехи, которые ведут в город Синджар, с целью определения наиболее удачного направления наземной войсковой операции.

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