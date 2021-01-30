Во дворце Путина нашли 16-этажный бункер 30.01.2021, 12:04

Строители рассказали новые подробности о секретном объекте.

Издание «Медуза» поговорило со строителями дворца под российским Геленджиком, который расследователи Фонда борьбы с коррупцией связывают с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты издания выяснили, что подземный комплекс, который находится под резиденцией, уходит вниз на 16 этажей.

В подземелье, как передает «Медуза», есть блок технических помещений, винотека, стометровый тоннель с выходом на пляж, а также VIP-выход в пляжную зону. «Когда мы строили, там предполагался траволатор — как в Шереметьево», — отметил один из строителей 16-этажного комплекса.

«Медуза» также пишет, что в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское есть и вторая аквадискотека. Владелец шато неизвестен, но постройку, как утверждает издание, называют «Диминой дачей» — ее построили в годы президентства Дмитрия Медведева.

Кроме того, издание выяснило, что Федеральная служба охраны (ФСО) полностью руководит стройкой. «Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят президента по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика», — рассказали «Медузе» четверо участников службы.

Один из подрядчиков строительства рассказал «Медузе», что с 2007 по 2014 год Путин трижды приезжал на мыс Идокопас, где расположена резиденция. Еще один бывший работник «дворца» сообщил, что в период с 2013 по 2016 президент приезжал дважды.

Журналисты издания отмечают, что многие подрядчики годами держали на своих сайтах информацию о работе на территории резиденции. В списке фигурирует «Оптима комплект строй», про которую писала «Новая газета». Компания указывала в документации, что занималась обустройством «дворца», еще в 2009 году.

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