«Кто голову на плечах имеет, тот против власти» 30.01.2021, 12:11

Форвард «Лиды» выступил за честные выборы.

В январе 21-летний хоккеист Артур Буяк сообщил главному тренеру «Лиды» Эдуарду Валлиулину, что хочет уволиться и завершить карьеру. Молодой нападающий понял, что больше не видит себя в игре, которой отдал 12 лет. Теперь впереди у хоккеиста госэкзамены, защита диплома и отработка в колхозе где-то в Гомельской области. Ну, или год в армии. Тут как повезет.

В интервью Андрею Масловскому Артур рассказал о причинах такого решения, а также высказался о провластном письме спортсменов, которое подписали почти все хоккеисты и тренеры «Лиды», и письме за честные выборы, которое он сам подписал еще в августе, пишет сайт «Трибуна».

– Ты закончил карьеру в 21 год. Почему?

– Просто будущего своего в хоккее не видел. Психологически не мог уже играть. Проблемы мешали. Не хотелось подставлять партнеров и команду. Можно было остаться и зарабатывать деньги. Хорошие деньги, на которые можно жить. Но вдруг какая травма, еще что-то, и я останусь без ничего. Поэтому пока нет семьи, пока я, как говорится, никому ничего не должен, решил попробовать себя в чем-то другом. Сейчас оканчиваю университет и меня ожидают два года отработки. Ну и могут в армию забрать.

– Какие проблемы?

– Переживания из-за своего будущего. Определенности и ясности не было. Постоянно об этом думал, переживал, бывало, что и ночами не спал. Это сказывалось на тренировках и игре.

– Окончательное решение тяжело давалось?

– Раздумывал давно. С отцом советовался, а маму поставил уже перед фактом. Родители сказали: «Твой выбор. Делай как считаешь нужным». Разговаривал и с друзьями, но больше прислушивался к себе. Старался понять, чего именно мне больше хочется. Ну и решил, что хватит.

– Как тренеру об этом сообщал?

– 2 января у нас было собрание и тренировка. Подошел, поздравил с Новым годом и сказал, что хочу уволиться, и объяснил почему. Эдуард Валлиулин сказал, что уважает мое решение и нормально отпустил.

Понятно, что жалко времени, средств и сил, которые были потрачены. Я пришел в хоккей в 9 лет и отдал ему 12. Поздновато пришел, конечно. Наш капитан, например, вообще с трех лет на коньках стоял. Почему выбрал хоккей? Двоюродный брат играл. Смотрел на него, и мне хотелось гонять на коньках во всю мощь, как он. Записался в секцию – понравилось.

Но хоккей никуда из нашей семьи не ушел. Мама за ним следит, отец – тоже. Я уже два раза сходил на лед – играл за любителей. У нас в Гродно есть Любительская хоккейная лига. Пацаны нормально играют. Команду «Кронон» брат тренирует, но я к нему не пошел. Выбрал команду, где чуть лучше уровень :).

* * *

– Ты учишься в Гродненском государственном аграрном университете. Нетипичный выбор для спортсмена.

– Я вообще хотел на что-то, связанное с физкультурой пойти, но мне на ЦТ баллов не хватило. Набрал мало и надо было поступать хоть куда. Пошел в аграрный. Учусь очно, но так как я спортсмен и постоянно на работе, у меня индивидуальный план обучения. Получаю задания и, когда бываю в Гродно, их отдаю. Но сессию – все зачеты и экзамены – сдаю так же, как и остальные ребята. Конечно, небольшие поблажки есть. На факультете я единственный спортсмен. И, конечно, меня уважают больше, чем если бы я учился на физкультурном. Лояльней относятся и сам процесс учебы полегче. Да и не скажу, что тут очень уж сложно.

– Кем будешь по диплому?

– Агрономом :). Распределили меня в КСУП «Заветы Ильича» в деревню Бабуничи Петриковского района Гомельской области.

– Успешный колхоз?

– Я о таком вообще ни разу не слышал. Справки тоже не наводил еще. В апреле узнаю, что надо делать. Пока толком не понимаю.

Других вариантов распределиться не было. Из-за того, что я не участвовал в жизни университета, у меня был низкий рейтинг при распределении. Да и учусь я не очень хорошо. Поэтому толком не мог выбирать. Сказали, что могу выбрать что-то из Гомельской области. Мне было все равно, поэтому сказал: «Куда отправите, туда отправите». Ну и получил.

Есть, конечно, варианты не ехать: или в армию пойти (за год армии засчитывают два года распределения в колхозе), или выплатить государству 20 тысяч рублей за обучение. Таких денег, к сожалению, у меня нет. Поэтому… Но вообще посмотрим. Надо сперва диплом получить, а потом уже буду думать. Правда, я больше склоняюсь к армии. Если не будет других вариантов, то придется идти балду гонять. Такая вот альтернатива.

Сейчас госэкзамен сдам и буду доводить диплом до ума. Тема: «Оптимизация технологии возделывания озимого тритикале (гибрида пшеницы и ржи – ред.) в КСУП «Баума» в Ивье.

– Сам писал?

– Помогли немного. У меня научный руководитель хороший.

* * *

– В декабре «Лида» почти всем составом подписала провластное письмо. Ты не подписал. Почему?

– Не только я не подписал, но и еще парочка ребят. Почему? По политическим соображениям. К тому моменту я уже подписался в поддержку новых выборов и против насилия. Что я, буду и за тех, и за тех подписываться? Это некрасиво.

– Как в «Лиде» знакомили с письмом?

– Собирались на выезд, паковали форму. В раздевалку зашел директор и сказал: «Кладу бумагу на стол. Через 15 минут возвращаюсь. Кто подпишет, кто нет – дело ваше». Все. Потом вернулся и забрал.

– Никакого давления?

– Да. Правда, обратился директор к команде в стиле ни на кого не давим, но имейте в виду: «Понимаете, какая в стране ситуация. Если не подпишем, не будет финансирования».

В команде обсудили немного письмо, но споров не было. И на нас, тех, кто не подписал, никто косо не смотрел, и никто ничего не говорил. И санкций со стороны руководства не было. Оно как-то адекватно себя повело.

– Но при этом подписались бухгалтеры и уборщицы местного Дворца спорта.

– Думаю, их заставили просто. Люди боятся. У них семьи, дети. Они могут потерять работу, деньги. И это у нас не наказывали и не давили, но у дворца другое руководство. Кто знает, как оно себя вело в той ситуации.

– Как тебе вообще это письмо?

– Такая ответочка от государства на письмо наших спортсменов с SOS_BY. Цирк на дроте. Чушь. Надеюсь, сильно не влетит за эти слова. А то мне еще в армию идти :).

– Письмо массово подписывали клубы Экстралиги. Болельщиками это воспринималось в штыки. Некоторые даже ушли с секторов.

– И у нас в «Лиде» болельщики бойкотировали матчи. Еще в августе перестали ходить. С ними никто не разговаривал из команды. Не пытались понять [их мотивов]. Ребята просто выходили и играли. Делали свою работу. Думаю, это их особо не задело. Меня точно. Это дело болельщиков: ходить или нет.

Некоторые болельщики начали поливать грязью спортсменов, которые подписались. Но хочу сказать, что большинство спортсменов у нас аполитичны. Они даже не понимают, что происходит в стране. И из-за этого и подписывают всякие такие бумажки. На полном серьезе говорю.

Слышал, что в «Шахтере» никто из ребят не хотел подписывать. Тогда в команду пришли и сказали: «Не подпишите – не будет денег». И пришлось всем подписать. Но я думаю, что если бы никто не подписал, то не лишили бы ребят зарплат, премий, а клуб финансирования. Если уж бастовать, то делать это всем.

– Как ты общаешься с друзьями и коллегами, которые подписали это письмо?

– Политические взгляды друг друга мы не обсуждаем. Одно время спорили, но потом решили, что проще не разговаривать. Потому что споры бывали серьезными. Лучше в компаниях такие разговоры убрать так же, как и в семье. Когда приезжаю к бабушке с дедушкой, такое начинается, что невозможно слушать. Они смотрят белорусское телевидение. Им просто больше нечего делать. И это не только у меня в семье так. Думаю, у каждого второго белоруса теперь так.

Это их жизнь. Я же не могу повлиять на мысли и действия других людей. Можно обсуждать, конечно, но что делать если люди боятся потерять монету. Вот 30 лет человеку. Он всю жизнь играет в хоккей (ничего другого не умеет), получает хорошие деньги, которыми обеспечивает семью, растит детей, одевает жену. И в один момент у него это все пропадает. И что делать? Так и спиться можно. Поэтому в какой-то степени я их понимаю. Это я так спокойно закончил, а кто-то прям не может жить без спорта.

– В приватных разговорах футболисты уверяют, что они все против власти, но не высказываются, потому что боятся потерять работу и так далее. А какие настроения царят в хоккейной среде.

– Такие же. Обсуждали и в раздевалке, и в свободное время, когда выбирались на кружечку кока-колы. Большинство ребят против всего, что творилось. Кто голову на плечах имеет, тот против. Я не хочу никого обидеть, но как есть.

* * *

– Когда ты решил подписать письмо за честные выборы?

– Да сразу почти, как оно появилось. Увидел, что многие спортсмены подписываются, и решил тоже высказать позицию свою. Мама потом увидела и сказала: «Молодец, горжусь сыном».

– Мамы обычно боятся таких историй.

– Она у меня бчб :).

– Ты голосовал?

– Да. Это же интересно. Политика – это очень интересно. Да и дома у меня много разговоров на эту тему. Я много чего слышал, много обсуждал.

Кандидатов я особо не знал. Только старого. Но голосовал за Тихановскую. Он, видимо, не думал, что за женщину кто-то голосовать будет, но в итоге она президент. Хотя Лукашенко еще в интервью Гордону все сказал насчет выборов. Поэтому и было, как обычно, как и все предыдущие выборы.

На участке особых впечатлений и эмоций не было. Зашел, подписал, закинул и все. Больше запомнилось, что было потом.

– Что именно?

– Ну вы же прекрасно понимаете. К закрытию участков не ходил. Вечером 9 августа поехал посмотреть, что творится в Гродно. Но немного опоздал: люди разбегались. Покатались с друзьями по городу и через какое-то время вернулись на Советскую, но она уже была оцеплена. Постояли немного и разъехались по домам.

Очень страшно было, как били людей. Поэтому старался нечасто появляться на улицах. Но первые пару недель атмосфера в Гродно была отличная! Мне очень понравилась наша сплоченность. Класс! В Лиде тоже однажды оказался рядом с милицией. Случайно. Заказали с другом пиццу на самовывоз. Выходим из кафе – подъезжают омоновцы и начинают паковать ребят неподалеку. Быстренько сели в машину и поехали домой. А другим ребятам, которые приехали в «Лиду» на просмотр, не очень повезло. Они гуляли по городу, как к ним подъехали милиционеры на «бобике» и уложили всех лицом в землю. Ребята стали говорить, что хоккеисты и так далее. В итоге через какое-то время их, разобравшись, отпустили.

К насилию я отношусь негативно. Выполнять преступные приказы, бить мирных людей – очень плохо. Я послушал людей, пообщался и понял, что силовики это все делали осознанно. Во-первых, их мотивировали деньгами. Во-вторых, им создавали условия, чтобы хорошо жить. А в-третьих, им, видимо, внушили, что тут хотят войну сделать, как в Украине. Потому что у них одни отговорки о том, что у нас все спокойно и все хорошо. А на экономическую ситуацию никто не смотрит.

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