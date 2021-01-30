Население РФ за год сократилось на полмиллиона 4 30.01.2021, 12:34

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В чем причины?

Население России за прошедший год сократилось более чем на полмиллиона - по предварительной оценке Росстата, к 1 января 2021 года оно составило чуть более 146,2 млн человек. Как соотносится официальная статистика смертности от COVID-19 с зашкаливающими показателями естественной убыли населения в прошлом году, и повлияла ли аннексия Крыма на общую демографическую ситуацию в стране? Эти и другие вопросы DW задала Владимиру Козлову - доценту Института демографии ВШЭ, академическому руководителю образовательной программы «Население и развитие».

Владимир Александрович, сокращение населения России к 1 января 2021 года стало самым масштабным за последние 15 лет. Чем, кроме пандемии коронавируса, это можно объяснить?

–Понятно, что пандемия сыграла здесь важную роль.

За первые 11 месяцев 2020 года накопленная смертность (число умерших к определенному месяцу в году или сумма умерших за все предыдущие месяцы года. - Ред.) превысила этот показатель за тот же период 2019 года где-то на 230 тысяч случаев. Думаю, когда к этой цифре добавят статистику за декабрь, общий показатель смертности перевалит за 300 тысяч. Учитывая, что население России за год сократилось на 510 тысяч человек, около 200 тысяч смертей у нас остаются «в балансе». С чем они могут быть связаны?

Во-первых, закрытые границы привели к существенному сокращению миграционного прироста. С января по октябрь 2020 года мы «не досчитались» где-то 150 тысяч мигрантов, а в конце года ситуация в этой области ухудшилась. И хотя вклад миграции в общее сокращение численности населения России был где-то в два раза меньше, чем вклад смертности, важно отметить, что в 2020 году число выездов увеличилось, а число въездов резко сократилось.

В то же время продолжила падать рождаемость: за первые 11 месяцев 2020 года в стране появилось на свет примерно на 60 тысяч детей меньше, чем за тот же период 2019 года, и это несмотря на меры по поддержке семьи,

принятые в начале прошлого года.

В последнем квартале 2020 года мы увидели небольшое позитивное влияние этих мер, но я думаю, что эффект от них полностью нивелируется в следующем году за счет влияния пандемии. Люди вошли в пандемию, поняли, что близится экономический кризис. Так что предполагаю, что где-то со второго квартала 2021 года мы снова увидим снижение рождаемости.

- Естественная убыль населения России в 2020 году превысила этот показатель за 2019 год на 200 тысяч человек. При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от COVID-19 в стране скончалась "только" 71 тысяча человек. Можно ли, исходя из этого, сделать вывод о том, что официальная статистика смертности от ковида в России приукрашена?

- Неточность статистики сайта стопкоронавирус.рф - известный факт. Многие эксперты утверждают даже, что она откровенно врет. Но и без подтасовок существует целый ряд причин, по которым отображающаяся там информация не может быть точной. В первую очередь, потому, что на сайте публикуют оперативные данные, а их всегда нужно корректировать после уточнения диагнозов умерших.

Но это не только российская проблема, нечто похожее происходит и в других странах. Если сравнить информацию о числе погибших от коронавируса по оперативным данным, например, в Бельгии и Нидерландах, то кажется, что в Бельгии (где даже при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию у умершего он попадает в учет) жертв пандемии в два раза больше, чем в соседней стране. Однако показатели избыточной смертности по сравнению с предыдущим годом в обеих странах не так сильно отличаются.

Так что, анализируя число погибших от пандемии в России, я ориентировался бы скорее на данные Росстата. А они говорят о том, что избыточная смертность в РФ в 2020 году уже к концу ноября превысила 220 тысяч человек. Сколько людей из этого числа умерли непосредственно от ковида - по моему мнению, не самый главный вопрос. Важнее комплексная ситуация: во время пандемии люди умирают не только непосредственно от вируса, но и из-за перегрузки системы здравоохранения и других факторов.

- Вы отметили, что на фоне сокращения числа въездов в РФ резко увеличилось число выездов из страны. Кто уезжает?

- В первую очередь, это трудовые мигранты, длительно проживающие в России, у которых истек срок разрешения на пребывание в стране. Из-за пандемии, уехав из РФ, они уже не могут снова вернуться через короткий срок, как раньше.

- То есть речь не идет о россиянах, выезжающих на ПМЖ за границу?

- Точно нет, особенно учитывая закрытые границы других стран.

- После аннексии Крыма в 2014 году население России к началу 2015 года увеличилось на 2,5 млн человек. Означает ли это, что, не случись этого, демографическая ситуация в стране была бы еще более плачевной?

- Присоединение Крыма привело лишь к численному увеличению населения России менее, чем на два процента, но не повлияло на динамику демографических процессов. Уровень рождаемости в Крыму чуть ниже общероссийского, а смертность примерно ему соответствует. Возрастная структура населения также отличается не сильно. Так что население Крыма стало лишь "множеством", которое добавили в общую группу населения, не изменив ее структуру.

- Заметно снижаться численность населения России стала лишь с 2018 года. При этом, по прогнозам Росстата и правительства РФ, этот тренд сохранится и в ближайшие годы, так что к 2036 году население страны может сократиться до 143 млн человек. Почему это происходит?

- Демографическая ситуация в России сильно зависит от возрастной структуры населения. Сейчас наблюдается его довольно быстрое старение, и эту тенденцию мы не можем переломить даже с учетом увеличения продолжительности жизни. Ведь при этом растет и смертность: чем старше человек, тем выше для него риск умереть.

В то же время в России падает число женщин в активном репродуктивном возрасте и, к сожалению, сокращается рождаемость, хотя в 2020 году падение суммарного коэффициента рождаемости, не зависящего от структуры населения, практически остановилось. (Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина в возрасте от 15 до 50 лет при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется этот показатель. - Ред.).

- Связан ли последний фактор - то есть нежелание российских женщин рожать - с экономической ситуацией в стране?

- Думаю, да. Плюс меры, направленные на поддержку семьи, достигли своего насыщения, так что необходимо принимать новые. Они, вроде, и принимаются, однако в последнее время почему-то законодатели переориентировались на стимулирование первого ребенка и более раннего материнства. Мое же субъективное мнение, которое разделяют и другие эксперты, состоит в том, что принимать такие меры - все равно, что лить воду в бездонную бочку. Гораздо эффективнее было бы поддерживать рождение третьих детей. По статистике, вероятность рождения второго и третьего ребенка очень сильно зависит от экономического положения семьи. Надеюсь, что сейчас семьи не отказываются от рождения детей совсем, а лишь откладывают этот шаг до лучших времен. Вопрос в том, когда они наступят.

- То есть в ближайшие годы демографическая ситуация в России не изменится?

- Численность населения будет продолжать убывать, если мы резко не изменим миграционные правила и не начнем привлекать большее количество людей из других стран. Ведь население России во все предыдущие годы росло именно за счет миграции, кроме 2013-2015 годов, когда совпало сразу несколько благоприятных фактов, в том числе более молодое по сравнению с текущим население и растущая рождаемость. Кроме этого, на численность населения РФ в этот период одномоментно повлияло присоединение Крыма.

- Вы считаете, что на развитие демографической ситуации в России как-то влияет политическая обстановка в стране?

- В теории, наверное, да. Чем более турбулентное время, тем хуже и демографическая ситуация. Однако сегодня люди чувствуют, в первую очередь, экономическую нестабильность. Много неопределенности с карантином, с работой. Так что с политикой я бы текущую ситуацию не связывал.

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