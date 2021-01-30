Лукашенко боится силовиков: на определенной стадии возможен переворот 28 30.01.2021, 12:44

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Такой сценарий вероятен.

Лошадей на переправе не меняют, но это не про белорусский режим. Незаконный узурпатор на этой неделе перетасовал кадровую колоду и назначил заново целый ряд высоких вертикальщиков, сообщает «Белсат».

Пока основное внимание нацелено на протесты в России, Лукашенко берется передвигать чиновников. Новый шеф Совета Безопасности, руководитель «Гродно Азота», новые помощники в ряде областей. Им завет узурпатор дает по свежим следам:

«Времена непростые. Шатать и качать нас будут, вы это видите уже по России».

Таблички на кабинетах у этих людей будут новые, однако новых лиц в вертикали нет. Силовики, очевидно, – в фаворе, и это тренд, который с нами надолго.

Ситуацию комментирует политолог Валерий Карбалевич:

«Сегодня уже ключевые посты в стране занимают генералы КГБ: и глава администрации Лукашенко, и глава КГК был генералом КГБ. Их роль растет, и они бы хотели претендовать на новую роль, на принятие политических решений».

Власти, столкнувшись с народным недовольством, поставили все на насилие – на силовой аппарат. Однако с таким особым статусом силовики постепенно становятся чуть ли не отдельной кастой, идут и новые угрозы для самого Лукашенко.

Говорит политический обозреватель Александр Класковский:

«Будет попадать в зависимость от вот этой касты, поэтому возникнет ситуация, когда на определенном этапе хвост начнет крутить собакой. Если же заниматься наполовину конспирологическими угрозами, то на определенной стадии возможен такой дворцовый переворот».

Когда мы раньше спрашивали российских экспертов, почему Кремль поддерживает Минск, несмотря на недовольство ненадежным союзником, слышали в ответ, что в Беларуси Москве больше не на кого рассчитывать. Сильная силовая каста открывает определенные возможности. И Лукашенко это понимает.

Александр Пласковицкий, бывший начальник главного государственного управления администрации Лукашенко, отмечает:

«Он очень сильно боится, чтобы кадры оставались в одном месте. Будут привыкать друг к другу, знакомиться, дружить, это для него опасно. Поэтому он делает все, чтобы ротация происходила так, чтобы они не успели подружиться и составить какой-то сговор».

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