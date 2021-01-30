Медики рассказали, как проявляется необычный симптом коронавируса 30.01.2021, 12:50

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Он был зафиксирован у многих пациентов с COVID-19 в Великобритании.

Симптомом коронавирусной инфекции может быть «ковидная крапивница» – красная, зудящая кожная сыпь с выступающими шишками.

У многих пациентов с COVID-19 в Великобритании была зафиксирована сыпь, называемая врачами «ковидной крапивницей», об этом пишет издание Express (перевод — healthinfo.ua). Она не внесена в официальные списки симптомов, свидетельствующих о заражении ковидом. Тем не менее, медики призывают внимательно следить за состоянием кожного покрова, поскольку его изменения могут означать проникновение инфекции в организм.

Как проявляется ковидная крапивница? Сыпь, возникающая в связи с ответной реакцией организма на коронавирус, может поражать любую часть тела. Часто она начинается с сильного зуда ладоней или подошв и может попутно сопровождаться отеком губ, век.

«Крапивница – одно из наиболее частых кожных проявлений, которые фиксируются у пациентов при COVID ‐ 19. Свойственные ей высыпания в виде красных зудящих шишек могут появиться на довольно ранней стадии инфекции, но также они способны возникать еще долгое время после болезни», - информирует Express.

Издание опубликовало данные исследования, авторы которого собрали изображения и сведения, относящиеся к почти 12 000 человек с кожной сыпью и положительным результатом теста на коронавирус. Учеными были выявлены определенные особенности.

Почти 17% зараженных указали на появление у них кожной сыпи как на первый заметный симптом болезни.

Для каждого пятого участника сыпь стала единственным симптомом коронавирусной инфекции.

Что такое эритематовезикулярная сыпь? Напоминающая ветрянку, она тоже может быть кожным симптомом заражения ковидом. В этом случае небольшие зудящие красные бугорки аккумулируются преимущественно на локтях и коленях, а также на тыльной стороне рук и ног.

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