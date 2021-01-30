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Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?

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  • 30.01.2021, 13:27
  • 6,334
Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?

Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля.

29 января Нацбанк опубликовал доклад заместителя председателя правления Дмитрия Калечица об обеспечении финансовой стабильности в 2020 и планах на 2021 год, пишет сайт «Радыё Свобода».

В части, посвященной задачам на этом году, Калечиц среди прочего упомянул, что Нацбанк с Советом министров получит право на введение валютных ограничений.

Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля и позволят вводить ограничения сроком до года.

Что это за ограничения

Запрет на валютные и валютно-обменные операции.

Установление лимитов на операции с валютой.

Введение разрешений Нацбанку на валютные операции.

Ограничения на открытие и ведение счетов в иностранных банках.

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