Подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве «берсерк» рассказал о причинах своего поступка 30.01.2021, 13:56

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Уроженец Чечни увидел, что с людьми поступают несправедливо.

Студент МГУ Саид-Мухаммад Джумаев, который накануне был задержан за драку с ОМОНом на митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Москве, рассказал о том, как вступил в драку.

"Я понятия не имел, что все так получится. Никакой цели кого-то травмировать у меня не было. Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому", - сообщил он корреспонденту газеты "Московский комсомолец".

На вопрос корреспондента о том, могло ли на его поведении сказаться его происхождение, он ответил, что его отец чеченец, а мать — ингушка.

Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта, его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, пишет РИА "Новости".

Кадры рукопашного боя Джумаева с силовиками 23 января распространились в интернете. Полиция объявила его в розыск. Пытаясь убедить его сдаться, власти Чечни беседовали с родителями молодого человека. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал, что ему будет оказана "помощь с законом" при условии, что он откажется от поддержки Навального.

Джумаев был задержан в Псковской области 28 января и доставлен в Москву. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, он арестован на два месяца и признал вину. В соцсетях развернулась кампания с призывом освободить молодого человека.

Отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни "плохо повлияли" на студента МГУ Джумаева, заявил спикер парламента республики Магомед Даудов в ходе беседы с родственниками молодого человека 28 января.

В соцсетях развернулась кампания с призывом освободитьДжумаева. За пикет в его поддержку 29 января в Москве задержали местную активистку Дину Пхунтсок. Как заявили ей в полиции, это произошло исключительно из-за плаката в защиту Джумаева.

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