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В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета

  • 30.01.2021, 14:02
  • 2,102
В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета
Иллюстрационное фото

Письмо пришло на электронную почту БелЖД.

Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Как сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу ведомства, анонимное письмо пришло на электронную почту БелЖД.

— Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео», — говорится в сообщении.

На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

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