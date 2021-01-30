В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета 30.01.2021, 14:02

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Письмо пришло на электронную почту БелЖД.

Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Как сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу ведомства, анонимное письмо пришло на электронную почту БелЖД.

— Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео», — говорится в сообщении.

На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

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