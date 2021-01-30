«Король-то голый!»4
- Телеграм-канал «Баста!»
- 30.01.2021, 14:09
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А мы продолжаем работать над сменой режима день за днем.
Перехватить разговоры главных спецагентов тысячелетия и заставить, не мигая, слушать премьер-министра страны с населением в 144 миллиона.
Выбивать пытками признания на камеру во всех смертных грехах, совершенных завтра, а, может, послезавтра, ну-у-у когда надо, тогда и совершенных, чуть что, склеим и подправим.
Использовать милицию для разрушения снеговиков, а солдат в зеленых костюмах - для наклеек на окна жилых домов.
Заставлять под страхом увольнения и лишения премий, опалы и внесения в списки неблагонадежных, подписать письмо профсоюзов про успехи в транспортировке тракторов с флагами на хранение в Глубокое - очень важное для всего мирового сообщества.
Вы серьезно? Вы думаете, никто ничего не понял?
Сначала улыбаешься, а потом грустишь. Король-то голый.
А мы продолжаем долбить режим день за днем. Кто-то же должен работать.
Телеграм-канал «Баста!»