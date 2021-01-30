Медики рассказали, как определить заражение коронавирусом, не выходя из дома 2 30.01.2021, 14:14

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Назван один из способов.

Одним из способов, помогающих заподозрить и определить заражение коронавирусом дома, является прикосновение к коже тела, – об этом сообщили британские медики, пишет healthinfo.ua.

Представители службы здравоохранения Великобритании (NHS) поделились соответствующей информацией на сайте ведомства. В своих рекомендациях они назвали способ определить заражение коронавирусом, которым можно воспользоваться, находясь дома.

«Достаточно прикоснуться к коже, так как клиника COVID-19 включают в том числе сильную температуру», - сообщили специалисты из NHS

Они отметили, что жар, характерный для заражения коронавирусной инфекцией, ощущается при прикосновении к спине или груди достаточно хорошо и без термометра. Если прикосновение рукой позволяет понять, что человек «горит», наверняка у него высокая температура.

Эксперты подчеркнули, что наличие сильного жара является серьезным поводом для самоизоляции, вызова врача и тестирования на коронавирус.

Другими симптомами, позволяющими определить заражение коронавирусом, являются приступы кашля, проблемы с восприятием запахов и вкуса пищи. В NHS констатируют, что при инфицировании ковидом обычно проявляется хотя бы один из названной ими тройки признаков – сильного жара, кашля и проблем с обонянием.

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