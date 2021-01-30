ОБЭП пришел в офис Symbal.by 5 30.01.2021, 14:36

1,784

Иллюстрационное фото

Сотрудникам выключают телефоны.

В Минске в помещение Symbal.by на проспекте Машерова, 18 пришел ОБЭП РУВД Советского района.

«В наше помещение, где раньше был офлайн-магазин и которое мы сейчас используем как офис, пришли около 12:00 работники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД», – сообщил «Белсату» директор магазина Павел Белоус.

По его словам, в офисе находились два работника. Сейчас туда направляются бухгалтер и заместитель директора. В течение часа планирует приехать и сам Павел Белоус.

«Точной информации, по какой причине приехали, у меня нет, так как попросили сотрудников выключить телефоны. Но, скорее всего, как и ко всем, к кому в последние дни приезжали, это связано с продукцией с бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня», – отметил директор Symbal.by.

Проблемы у минской офлайн-магазина Symbal.by начались еще в июне 2020 года. Сначала у курьера магазина изъяли тираж маек с надписью «ПСИХО3%». Позже в магазин зачастили проверки с МЧС, постоянно пропадал свет. В итоге с 29 июня магазин прекратил свою работу.

Очередная волна репрессий против магазинов с национальной символикой началась после выборов. 3 ноября закрылся магазин одежды LSTR. Также в Бресте закрылся магазин «Князь Вітаўт», в Витебске – паб «Торвальд», в Гродно – этномагазин «Цудоўня», а в Орше – «Цудоўная крама». В Минске вынужден был переехать магазин «Гонар».

В январе 2021 года были вынуждены закрыться в Минске магазин «Мой модны кут», онлайн-магазин «БЧБ.бел».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».