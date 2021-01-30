Власти собираются отправить белорусских военных в Сирию? 2 30.01.2021, 15:45

Иллюстрационное фото

Контрактникам предлагают зарплату, которая в несколько раз меньше, чем получают миротворцы из других стран.

Как сообщает инициатива ByPol, которая состоит из силовиков, выступающих против режима Лукашенко, власти собираются отправить белорусских военных в Сирию.

Согласно инициативе, белорусский миротворческий контингент будет насчитывать около 600 человек: 300 человек из Западного и столько же из Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил. Они будут использоваться для патрулирования.

Контрактникам обещают около 2000 долларов в месяц. ByPol утверждает, что это в несколько раз меньше, чем платят российским и французским миротворцам за командировки даже в гораздо менее горячие точки, чем Сирия.

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