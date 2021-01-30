Самый титулованный белорусский лыжник выступил в поддержку бело-красно-белого флага 10 30.01.2021, 16:28

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Задал вопрос, который всех волнует.

Белорусский лыжник Сергей Долидович высказался в «Фейсбуке» по поводу поддержанной властями идеи признать экстремистским бело-красный-белый флаг.

«На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь), значит ли это, что я фашист, когда выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим флагом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» – написал спортсмен.

Сергей Долидович – единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах. В 2014 году он был удостоен Ордена Почета.

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