Братство Дворца 8 Николай Сванидзе

30.01.2021, 16:43

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Все это было бы смешно и пошло, если бы не одно обстоятельство.

Три недели терпел и крепился Аркадий Ротенберг, прежде чем вырвали у него признание: дворец в Геленджике — его. Не всякий столько выдержит.

Ведь и состояние его личное не столь велико — не намного превышает стоимость самого дворца. То есть вложился мужик.

Все это было бы смешно и пошло, если бы не одно обстоятельство.

Выбор Ротенберга — большая политтехнологическая ошибка. Или находка. Поскольку неизбежно вызовет взрыв антисемитских настроений. Это традиционная, веками в России испытанная канализация народного возмущения.

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»

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