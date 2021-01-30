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Чьих будете?

4
  • Евгений Ройзман
  • 30.01.2021, 17:42
  • 1,874
Чьих будете?
Евгений Ройзман

Просто реши для себя.

Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают?

Ты за тех, кто бьет людей, или за тех, кого бьют?

За тех, кто травит, или за тех, кого травят?

А если не можешь определиться, значит тебя устраивает, что в нашей стране бьют, убивают и травят.

***

Когда я слышу, как врачи, учителя, омоновцы, пряча глаза, говорят: «Мы люди подневольные…», мне хочется спросить в ответ: «Чьих будете?...»

Без обид.

Евгений Ройзман, «Фейсбук»

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