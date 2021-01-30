закрыть
30 января 2021, суббота, 19:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гомельчанин в знак протеста голодает шестой день

2
  • 30.01.2021, 17:56
  • 1,001
Гомельчанин в знак протеста голодает шестой день
Игорь Кравченко

Он не согласен с несправедливым задержанием и арестом.

Житель Гомеля Игорь Кравченко уже шесть дней голодает в изоляторе Буда-Кошелево. Он не согласен с несправедливым задержанием и арестом на 15 суток, сообщает «Радыё Свабода».

О голодовке со ссылкой на гомельчанку, которая также отбывает 15-суточный арест в будо-кошелевском изолаторе и прислала открытку друзьям. Факт голодовки подтвердил недавно освобожденный из-под стражи житель Буда-Кошелево.

В РОВД Буда-Кошелево журналистам сообщили, что Кравченко отказывается от еды, но «это его право».

Игорь Кравченко был задержан в минувшие выходные в Бобруйске, где он гостил у родственников. В конце прошлой недели в Бобруйске прошли массовые аресты и обыски.

В понедельник, 25 января, Кравченко был арестован Советским районным судом Гомеля на 15 суток. Ни один из желающих не смог попасть на заседание. В канцелярии суда позже рассказали, что он был осужден по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном митинге. Но где, когда и что там делал гомельчанин — не рассказали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин