Гомельчанин в знак протеста голодает шестой день 2 30.01.2021, 17:56

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Игорь Кравченко

Он не согласен с несправедливым задержанием и арестом.

Житель Гомеля Игорь Кравченко уже шесть дней голодает в изоляторе Буда-Кошелево. Он не согласен с несправедливым задержанием и арестом на 15 суток, сообщает «Радыё Свабода».

О голодовке со ссылкой на гомельчанку, которая также отбывает 15-суточный арест в будо-кошелевском изолаторе и прислала открытку друзьям. Факт голодовки подтвердил недавно освобожденный из-под стражи житель Буда-Кошелево.

В РОВД Буда-Кошелево журналистам сообщили, что Кравченко отказывается от еды, но «это его право».

Игорь Кравченко был задержан в минувшие выходные в Бобруйске, где он гостил у родственников. В конце прошлой недели в Бобруйске прошли массовые аресты и обыски.

В понедельник, 25 января, Кравченко был арестован Советским районным судом Гомеля на 15 суток. Ни один из желающих не смог попасть на заседание. В канцелярии суда позже рассказали, что он был осужден по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном митинге. Но где, когда и что там делал гомельчанин — не рассказали.

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