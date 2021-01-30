В Беларуси прошли акции в поддержку бело-красно-белого флага

В Беларуси прошли акции в поддержку бело-красно-белого флага1
- 30.01.2021, 18:24
Национальные флаги появились в разных районах Минска, а также других городах.
После того, как стало известно об инициативе Генпрокуратуры Беларуси признать бело-красно-белую символику экстремистской, в Беларуси стали проходить акции в ее поддержку, пишет thinktanks.by.
Большое количество мероприятий с бело-красно-белой (БЧБ) символикой прошло в белорусских городах в пятницу, 29 января, и в субботу, 30 января.
С флагами и зонтами соответствующей расцветки вышли в пятницу несогласные с возможным запретом минских микрорайонах Слепянка, Лебяжий, в районе улиц Захарова и Пулихова, Минского подшипникового завода.
В субботу БЧБ флаги появились на столбах, деревьях и проводах в разных районах Минска. Также акции поддержали жители других городов Беларуси.