ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации и поделиться препаратом со всеми 30.01.2021, 18:59

Официальный представитель считает, что такой подход будет правильным.

Властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату. Об этом в субботу заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Мы обращаемся к жителям Великобритании: «Вы можете подождать». Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других», - сообщила она в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си (перевод – ТАСС). Харрис отметила, что такой подход «будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической».

«За последнее время было опубликовано немало интересных аналитических статей, показывающих, что экономически нецелесообразно провакцинировать только население своей страны, а затем сидеть и говорить о том, что все прекрасно. Фраза «один в поле не воин» применима в данном случае. Мы живем на одной планете, мы сильно связаны друг с другом», - подчеркнула представитель ВОЗ.

25 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в $9,2 трлн, и почти половину этих потерь - $4,5 трлн - могут понести наиболее богатые экономики. С его оценкой согласился генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший добиваться более справедливого распределения вакцин по всему миру.

Вакцинация в королевстве

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена 7,9 млн человек - почти 12% населения королевства. Первыми прививать стали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. С середины января власти объявили о старте вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.

Правительство Соединенного Королевства ранее приняло решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Власти стремятся вакцинировать примерно 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения. На текущей неделе Великобритания стала пятой страной в мире после США, Бразилии, Индии и Мексики, где число людей, умерших после инфицирования коронавирусом, превысило 100 тыс. человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».