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Российская «Медуза»: Посмотрите, какой красивый бело-красно-белый флаг!

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  • 30.01.2021, 19:09
  • 1,914
Российская «Медуза»: Посмотрите, какой красивый бело-красно-белый флаг!

Издание сделало подборку фотографий флага, который стал главным символом борьбы белорусов за свободу.

Главный символ протеста в Беларуси — бело-красно-белый флаг. Его несут на многотысячных демонстрациях и вывешивают из окон. Белорусы демонстрируют свое отношение к происходящему в стране при помощи одежды бело-красно-белого цвета, макияжа и даже маникюра. Посмотрите, какой он красивый, пишет сайт Медуза».

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