закрыть
30 января 2021, суббота, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский публицист Виктор Шендерович сравнил Путина с Януковичем

1
  • 30.01.2021, 19:35
  • 1,250
Российский публицист Виктор Шендерович сравнил Путина с Януковичем

Фильм про дворец помог понять, что россияне имеют дело с криминальным авторитетом.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина показало россиянам, что они имеют дело с криминальным сознанием. Об этом в интервью censor.net российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Этот фильм Навального про дворец Путина помог понять, что мы имеем дело с буквальным криминальным авторитетом, с криминальным сознанием. Ведь этот дворец, прости господи, – он же не для жизни! Вот как у [беглого президента Украины Виктора] Януковича был золотой батон, у этого золотой ершик. Пацаны не поймут, если не будет золотого батона! В этой среде богатство является прямым указанием на власть", – отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин