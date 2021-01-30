Российский публицист Виктор Шендерович сравнил Путина с Януковичем 1 30.01.2021, 19:35

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Фильм про дворец помог понять, что россияне имеют дело с криминальным авторитетом.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина показало россиянам, что они имеют дело с криминальным сознанием. Об этом в интервью censor.net российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Этот фильм Навального про дворец Путина помог понять, что мы имеем дело с буквальным криминальным авторитетом, с криминальным сознанием. Ведь этот дворец, прости господи, – он же не для жизни! Вот как у [беглого президента Украины Виктора] Януковича был золотой батон, у этого золотой ершик. Пацаны не поймут, если не будет золотого батона! В этой среде богатство является прямым указанием на власть", – отметил он.

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