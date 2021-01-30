Фотофакт: В Новой Боровой выстроилась в знак солидарности в пекарню Brioche
- 30.01.2021, 20:09
Белорусская солидарность в действии.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в Новой Боровой выстроилась очередь в пекарню-кондитерскую Brioche. Таким образом жители выражают поддержку сети, владелица которой объявила на днях о закрытии четырех своих заведений.
«В Новой Боровой каждый знает, что взаимопомощь и поддержка – наши главные ценности. И если кому-то нужна помощь в борьбе с диктатурой, мы собираемся и помогаем. Несмотря ни на что», – пишут участники чата.