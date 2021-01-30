В Минске задержали четырех сотрудников Symbal.by 3 30.01.2021, 20:36

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Их отвезли РУВД.

Четырех сотрудников магазина Symbal.by, куда сегодня пришли сотрудники ОБЭП, отвезли в Советское РУВД Минска, сообщил в «Фейсбук» директор магазина магазина Павел Белоус.

По его словам, сотрудники ОБЭП вынесли из помещения на проспекте Машерова, 18 всю технику и товар.

В 13:00 в Советский РУВД были доставлены заместитель директора Никита Бровко и бухгалтер Ксения Миклашевская. В 19:30, после семичасовой описи имущества и товаров, в Советский РУВД увезли сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик.

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