Сирены тревоги, нет света и связи: Иран парализовал масштабный сбой 30.01.2021, 21:41

Тегеран не исключает, что подвергся массированной кибератаке.

В Тегеране включалась воздушная тревог. В ночь с 29 на 30 января в иранской столице завыли сирены, сломались системы геолокации, не работал интернет, а также впервые за много лет было прекращено авиасообщение. Свет в некоторых районах также был отключен. Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на агентство Jamaran.

Сирены не умолкали около 15 минут и сильно напугали горожан, напомнив о бомбардировках Тегерана во время ирано-иракской войны. При этом, в аэропорту Тегерана отключили электричество, были недоступны сайты некоторых иранских аэропортов, а сайт иранского Агентства по атомной энергии до сих пор не восстановлен. Сообщалось также, что радиолокационная система Стражей исламской революции в Иранской армии сломалась. Иран не исключает, что подвергся массированной кибератаке.

Иранские официальные лица заверили, что сбой в работе системы одной из организаций стал причиной появления звука сирен тревоги в западной части Тегерана. Агентство отмечает, что после сбоя в работе сирена была отключена. Название организации не сообщается.

При этом глава департамента по экстренным ситуациям провинции Тегеран Мансур Дараджати сообщил, что "сирена сработала из-за проникновения воды после сильного дождя в систему объявления тревоги".

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