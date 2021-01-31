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В городах Сибири проходят массовые митинги в поддержку Навального

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  • 31.01.2021, 8:52
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В городах Сибири проходят массовые митинги в поддержку Навального

В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек.

В городах Сибири сегодня проходят массовые митинги в поддержку Алексея Навального.

В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек, сообщает «Сибирь. МБХ медиа». За людьми следуют автозаки и ОМОН. Поскольку силовики перегородили Красный проспект, шествие свернуло на соседнюю улицу Советскую.

Сотрудники полиции в Иркутске решили все-таки пропустить толпу. Участники акции пришли к зданию областного правительства.

«Свободу Алексею Навальному!» — скандируют участники массового митинга в Томске.

Шествие в Омске выглядит вот так.

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