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Известный врач объяснил, как отличить симптомы коронавируса от ОРВИ

  • 31.01.2021, 9:32
  • 1,793
Известный врач объяснил, как отличить симптомы коронавируса от ОРВИ

Что нужно знать в сезон зимних инфекций.

Холодный гриппозный сезон в разгаре, и всяких ОРВИ с ОРЗ и простудами хватает, они никуда не делись. А как отличить банальную сезонную вирусную инфекцию от коронавируса, чтобы сразу принять меры, не опоздать с правильным лечением?

На этот вопрос ответил в своем блоге известный украинский врач Евгений Комаровский:

— Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, — это коронавирус. Но в целом ковид19 диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии.

Но парадокс заключается в том, что если болезнь протекает без дыхательной недостаточности, то есть в организме хватает кислорода, вы дышите и не задыхаетесь, то никаких особенностей в лечении нет. Коронавирус лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус.

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