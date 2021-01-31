Лимонад из Колумбии: Путин и убийство на пивоваренном заводе 31.01.2021, 9:48

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Именно в Петербурге, где в мэрии работал молодой Путин, начиналось срастание наркомафии с чиновниками.

"Здесь с 1982 года работал коммерческим директором Штейнберг Яков Исаакович. Злодейски убит 25 мая 1993 года". Мемориальная доска с такой надписью висит в Петербурге на одном из корпусов пивоваренного завода имени Степана Разина. Исполнители и заказчики преступления до сих пор не найдены. Живущий в Нью-Йорке бизнесмен Игорь Бабошкин надеется, что теперь, после того как вышел фильм Алексея Навального о "дворце Путина" и появляется все больше расследований о союзе сотрудников КГБ и бандитов в Петербурге 90-х, есть шанс, что вспомнят о судьбе его друга, Якова Штейнберга. У Игоря Бабошкина есть своя версия, и она связана с переделом кокаинового рынка в Петербурге.

До 1990 года Игорь Бабошкин работал в объединении Степана Разина начальником отдела сырья, заготовок и снабжения, а в 1991-м перебрался в США. Он часто приезжал в Ленинград, где успешно занимался коммерцией. "Я открыл салон американских автомобилей, первый салон итальянской мебели и много всего, так что с бандитами сталкивался каждый день. И с Собчаком был знаком, и с Мутко. Работал с мэрией, занимался поставками для "Астории", для гостиницы "Ленинград", для гостиницы "Москва"", – вспоминает Игорь Бабошкин в беседе с "Радио Свобода".

С Яковом Штейнбергом, по-прежнему работавшим на пивоваренном заводе, он поддерживал отношения, и однажды тот показал ему человека из ФСБ, "Виктора Ивановича", которого охарактеризовал так: "Он меня не крышует, а курирует". Интерес чекиста к пивоваренному предприятию удивил Игоря Бабошкина, но еще больше его удивил прием, который оказали Якову Штейнбергу в Нью-Йорке потенциальные деловые партнеры из Колумбии.

Колумбийские бизнесмены хотели взять в аренду линию на ленинградском пивзаводе и разливать там какой-то безалкогольный напиток. Штейнберга поселили в шикарном отеле на Парк-Авеню (Игорь Бабошкин предполагает, что это был Waldorf Astoria) и предложили головокружительный оклад в долларах. У Игоря Бабошкина не было сомнений в том, что это прикрытие для наркотрафика, а под видом ингредиентов для сырья в Россию собираются поставлять колумбийский кокаин.

"Он встречался с очень крутыми людьми из Колумбии, это были отнюдь не лимонадные короли. Я говорю: "Яша, ты понимаешь, что Колумбия – не та страна, которая занимается "Кока-Колой", она занимается другими делами?" Он говорит: "Я все понимаю, но мне платят, я отдаю линию, и они на этой линии разливают банки". – "А что дальше?" – "Они эти банки собираются посылать в Голландию, куда-то еще". Я абсолютно точно понял из его полунамеков, что ему просто платят отступные, чтобы он закрыл глаза на то, что эти люди будут делать на заводе".

Это было время, когда международные наркокартели открывали для себя постсоветские рынки.

Началось все с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке для наркотрафика советских подводных лодок, которые можно было оформить как судна для океанографических исследований. Washington Times писала, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, о сотрудничестве российской мафии с колумбийскими наркокартелями: "Российские бандиты, среди которых немало бывших сотрудников КГБ, контролируют многочисленные банки в Москве и создают другие в Панаме и на Карибах, чтобы отмывать сотни миллионов наркодолларов – и для себя, и для колумбийцев". Отмывались деньги и в фейковых проектах по строительству элитной недвижимости.

Кокаиновой столицей России стал Петербург, где бандиты получили контроль над Ломоносовской военно-морской базой. На местных причалах без какого-либо таможенного контроля отгружались лес, цветные металлы, алкоголь, сигареты. Петербургские порты использовались и для транзита кокаина в Европу. Алексей Навальный в своем фильме-расследовании о дворце в Геленджике говорит о том, как Владимир Путин сотрудничал с криминальными авторитетами, захватившими городской порт. Людмила Путина отправляла в Германию своей подруге Ирен Питч факсы из "офиса", и этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт, "тот самый, который благодаря помощи чиновника Путина оказался в собственности у криминального авторитета Ильи Трабера. Что там делала жена чиновника?" – спрашивает Алексей Навальный.

В феврале 1993 года под Выборгом задержали контейнер с грузом тушенки: в этих банках было спрятано 1092 килограмма кокаина. Операция Интерпола "Акапулько" по вскрытию наркосети от Колумбии до Европы была сорвана питерскими чекистами, которые нарушили указания Интерпола о пропуске груза в Бельгию. Один из тех, кто сорвал операцию, товарищ Путина по КГБ Виктор Иванов, впоследствии возглавил ФСКН. "Интерпол вел их от Бразилии, кокаин конфисковала ФСБ, но потом он пропал. Я думаю, попал в те же ночные клубы неспешным порядком", – говорит бизнесмен Максим Фрейдзон, работавший в то время в Петербурге.

"Я хорошо знаю [Николая] Аулова, с капитанских его времен, со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках "тушенки". Была встреча с Ауловым в 1992–1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги", – рассказывал в тюремном интервью Владимир Барсуков (Кумарин), один из хозяев "бандитского Петербурга".

Милиционер Аулов, друживший с бандитами и сочинявший под псевдонимом детективы, был указом Путина назначен на пост заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году в Испании был выдан ордер на его арест по делу "русской мафии". Как сообщала газета El Mundo, существуют серьезные доказательства причастности Аулова и других подозреваемых по этому делу к совершению убийств, незаконному обороту оружия, вымогательству, отмыванию денег. И, разумеется, наркотрафику. В России чиновника, подозреваемого в столь тяжких преступлениях, никто не тронул, а ФСКН объявила, что ордер на арест Аулова нужно рассматривать как элемент политической кампании, направленной на дискредитацию российских политиков.

"Ведомства по борьбе с наркотой есть во многих странах мира. Даже в Колумбии. Но чтоб действующий замдиректора такого учреждения сам был в розыске Интерпола за руководство преступными группировками – это редкий успех, признак истинно мафиозного государства, где бандитов от ментов отличить уже невозможно", – пишет Артем Круглов, основатель проекта "Путинизм".

Колумбийский кокаиновый картель Кали нашел выход на российский рынок в начале 90-х. А в 1992 году во главе городской делегации Путин посетил Франкфурт-на-Майне. Он и другой член делегации, Владимир Смирнов (друг и компаньон Кумарина-Барсукова) создали в Германии совместную компанию SPAG для инвестиций в петербургскую недвижимость. Путин вошел в состав "консультативного совета" SPAG.

Возглавил фирму адвокат Рудольф Риттер, а петербургское АО "Знаменская", гендиректором которого был Смирнов (а членом правления – Кумарин-Барсуков), стало петербургским филиалом SPAG. 200 акций SPAG получила в собственность мэрия, от имени которой Путин передал их в управление своему другу Смирнову. Путин и Риттер встречались в 1994 году. А с 1993 по 1998 год "огромное количество" золота из Санкт-Петербурга было вывезено в швейцарский город Лугано. Советником SPAG Путин формально оставался до марта 2000 года, когда он был впервые избран президентом России.

В 90-е каждый находил какую-то свою линию, по этой линии гнал. Путина прибило к бандитам, и он стал бандитом

В 1999 году SPAG подверглась проверке со стороны германской разведывательной службы, и Риттер был обвинен в отмывании денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев – кокаинового картеля Кали. При обыске были найдены миллионы швейцарских франков наличными, а сотрудники Риттера, как выяснила прокуратура, вывозили набитые швейцарскими франками чемоданы в Лихтенштейн.

"В 90-е каждый находил какую-то свою линию, по этой линии гнал. Какие-то линии были коммерческие, какие-то линии были бандитские, кого к какому берегу прибило. Путина прибило к бандитам, и он стал бандитом, – размышляет Игорь Бабошкин. – Именно в Петербурге начиналось срастание мафии с чиновниками. Ведь чиновники ходили нищие как церковные крысы. Я их знал очень близко, вплоть до генералов милиции, пожилые были довольно простые люди, а вот эта подрастающая молодежь, Путин и его окружение, были жадные. Они могли решать какие-то вопросы и получать за это деньги и работали по принципу – если что-то нельзя ликвидировать, это надо возглавить. То, что они делают сегодня, – точная копия того, что они делали в те годы. У меня очень много случаев, в частности, с родственниками, которые ведут бизнес в России: захват предприятий, ликвидация конкурентов, не всегда путем убийства, но путем рэкета, рейдерских захватов. Верхушка сейчас занимается рейдерством, как в 90-е годы, точная копия. То есть берут в оборот кого-то из бухгалтеров, например, и начинают эту фирму просто крушить. Таких примеров много: фирма ликвидируется и захватывается".

Методы поддержки наркотрафика тоже разрабатывались в 90-х. Артем Круглов в статье "Наша первая тонна кокаина" подробно рассказывает о том, как она функционировала с помощью старых знакомых Владимира Путина.

"Начиналось все с транзита кокаина через Ломоносовский порт. Путин – как обычно, за долю – отдал группе товарищей порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской базы. Таможни и какого-то контроля там не было. Пошел поток контрабанды. Примерно тогда и появились рабочие связи с поставщиками. Я полагаю, что со второй половины 90-х городские бандиты, соучастники экспорта нефтепродуктов запускали деньги колумбийских коллег в закупку этих нефтепродуктов у Тимченко и дальнейший их экспорт через подконтрольные терминалы ("Совэкс", ПНТ, ББК), а деньги получали в очищенном виде в Лихтенштейне. То есть при Путине страна потихоньку превратилась в оплот кокаиновой мафии, когда государство полностью это дело крышует", – говорил в интервью Радио Свобода Максим Фрейдзон.

25 мая 1993 года был убит Яков Штейнберг. "Убийца стоял на лестнице, шесть выстрелов в упор. Водитель на "Волге", хороший парень, ждал внизу. Он даже не видел убийцу. Шесть выстрелов в упор: чисто заказное убийство, причем сделанное совершенно профессионально", – рассказывает Игорь Бабошкин. Он уверен, что со Штейнбергом расправились те, кому не понравилась перспектива транзита кокаина через пивзавод Степана Разина. Своего они добились: после смерти Штейнберга колумбийский контракт не был реализован.

"Если вы берете путинскую линию, то у них получался путь через Выборг, эти контейнеры нужно опять перегружать, отправлять в Европу. А со схемой на пивзаводе получалось, что они разливают напитки, и в Европу идут заряженные ящики. Это обрывало поставки кокаина через Выборг, решало вопрос поставки в Европу совершенно иным путем, мимо этой мафии. Сырье приходило с Запада. Под моим контролем был завод "Пепси-Колы", и я понимаю, как это можно сделать. Любое сырье для колы поступает в герметичных пластиковых контейнерах, 10 или 20 литров, а на линии уже ставится для разбавления водой и добавления сахара. Из чего состоит концентрат, ты знаешь, это секрет. Если тебе поставляют какое-то сырье, ты можешь одну банку вскрыть, но ничего не сможешь определить. Привезти какое-то количество этих банок, нафаршированных кокаином, в Ленинград не составляло проблемы. У меня обороты были: только зерна проходило сто тонн в день, сахара 50 тонн в день, спирта три с половиной тонны в день. Сахар с Кубы я получал 600 тонн за раз, то есть вагонами и кораблями. Объемы для напитков, особенно в летний период, колоссальные, никакая таможня даже сунуться в них не сможет. Если я получал сахар, то я получал целый состав, гонял 10 КамАЗов, чтобы его разгрузить. Если бы они затеяли эту штуку, им Выборг был бы не нужен. Пищевой концентрат, и ты ничего не сделаешь с этим концентратом. Ты можешь проверить одну партию, но проверить все невозможно. То есть там затевалась такая линия, что мама не горюй. И вся эта история вырисовывается в совершенно другом свете. Когда я прочитал путинские дела о том, как они крутили наркоту, то я такую цепочку выстроил, что через этого "Виктора Ивановича" из ФСБ это могло попасть на Путина, через Путина к бандитам, а бандиты уже закончили это дело. Потому что убивал не ФСБ, это бандитский прием был – стрелять из револьвера", – размышляет Игорь Бабошкин.

Проверить точность его версии, возможно, удастся лишь когда власть в Кремле сменится. После разговора с Радио Свобода о тайнах 90-х годов Игорь Бабошкин идет готовиться к акции против нарушения гражданских свобод в России, которая пройдет возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

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