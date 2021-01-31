Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности с Минском и его районами 31.01.2021, 9:51

Решительные никогда не будут рабами!

30 января белорусы Вроцлава провели акцию солидарности с минскими районами и городом Минском, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«Мы гордимся тем, как общая беда и единственная на всех цель объединили наш народ, сделав из вчерашних соседей надежных друзей.

Мы поддерживаем всех и каждого выходящего, выходить и будет выходить на улицы, чтобы выразить свой протест и свое мнение. Решительные не могут быть рабами!», — заявили участники акции.

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