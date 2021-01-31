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Гродно напомнило карателям: Последнее слово — за народом

  • 31.01.2021, 10:55
Гродно напомнило карателям: Последнее слово — за народом

Сильное видео.

Жители Гродно записали сильное видео, в котором напомнили всем карателям, что последнее слово — за народом.

Посвящается всем силовикам, следователям и судьям, участвующим в терроре собственного народа.

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