Гродно напомнило карателям: Последнее слово — за народом 31.01.2021, 10:55

Сильное видео.

Жители Гродно записали сильное видео, в котором напомнили всем карателям, что последнее слово — за народом.

Посвящается всем силовикам, следователям и судьям, участвующим в терроре собственного народа.

Гродно напоминает карателям, что последнее слово за народом.



Посвящается всем силовикам, следователям и судьям, участвующим в терроре собственного народа.



Видео: https://t.co/WyWhoX0KmO pic.twitter.com/QQocsZaVZH — charter97.org (@charter_97) January 31, 2021

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