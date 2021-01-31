Гродно напомнило карателям: Последнее слово — за народом
- 31.01.2021, 10:55
Сильное видео.
Жители Гродно записали сильное видео, в котором напомнили всем карателям, что последнее слово — за народом.
Посвящается всем силовикам, следователям и судьям, участвующим в терроре собственного народа.
Гродно напоминает карателям, что последнее слово за народом.— charter97.org (@charter_97) January 31, 2021
Посвящается всем силовикам, следователям и судьям, участвующим в терроре собственного народа.
Видео: https://t.co/WyWhoX0KmO pic.twitter.com/QQocsZaVZH