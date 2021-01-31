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На Кубе с моста упал автобус с учителями

  • 31.01.2021, 11:05
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На Кубе с моста упал автобус с учителями
Фото: Yaremi Madero / Facebook

Погибло, по меньшей мере, 10 человек.

30 января на Кубе возле города Гуинес, расположенного южнее Гаваны, произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами. Об этом проинформировал Cubadebate.

По данным издания, водитель не справился с управлением, автобус съехал с трассы национального уровня и упал с моста.

В транспортном средстве находились учителя, которые работали в Гаване и ехали домой для работы в центрах изоляции, связанных с коронавирусной инфекцией.

Глава департамента здравоохранения провинции Маябеке Луис Корралес рассказал о 25 раненых, трое из которых находились в критическом состоянии.

Агентство ACN отмечает, что в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.

Согласно фотографиям, опубликованным в Facebook местными журналистами, автобус после падения перевернулся.

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