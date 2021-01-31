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На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих

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  • 31.01.2021, 11:13
  • 2,356
На митинг в Новосибирске вышло рекордное число протестующих

Отличительная черта сибирских акций в поддержку Навального — на них люди водят хороводы.

Сегодня сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах.

На митинге в Новосибирске собрались больше демонстрантов, чем неделю назад. Местный штаб Навального оценивает количество участников городского шествия в десять тысяч человек, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%» со ссылкой на tayga.info.

Отличительная черта сибирских митингов — на них протестующие водят хороводы.

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