Соратник Навального направил Байдену предложения о санкциях против Кремля 4 31.01.2021, 11:32

1,651

В списке — 35 представителей власти, пропаганды и крупного бизнеса в РФ.

Один из руководителей основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, живущий в Лондоне Владимир Ашурков, направил президенту США Джо Байдену список из 35 граждан России, против которых ФБК предлагает ввести санкции в связи с нарушениями прав человека в России и конкретно преследованием Навального со стороны российских властей. Текст опубликован в фейсбуке Ашуркова, сообщает svoboda.org.

Ранее Ашурков уже публиковал список из 8 человек, против которых санкции, по его мнению, необходимо ввести в приоритетном порядке. Теперь опубликована расширенная версия. Помимо "приоритетного шорт-листа", в ней еще три списка. Это люди, предположительно причастные к отравлению и преследованию Навального (в их числе не только глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, но и, например, директор "Первого канала" Константин Эрнст и глава RT Маргарита Симоньян), "пособники и подельники" - так в списке названы крупные бизнесмены (например, Олег Дерипаска, Алексей Миллер или Игорь Сечин) и люди, "причастные к подавлению свобод" (в нем премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова и другие). Кроме того, соратник Навального опубликовал статью в газете USA Today, в которой обосновывает необходимость санкционных мер.

Ашурков напоминает, что сам Навальный уже давно выступает за адресные санкции Запада против высокопоставленных российских представителей, которые, как сказано в письме, "подтасовывают выборы, воруют из бюджета и занимаются отравлениями".

Некоторые из включенных Ашурковым в список - уже под санкциями США.

В Белом Доме подтвердили получение письма. Ранее Байден поднимал тему ареста Навального в телефонном разговоре с Путиным, а представители Белого Дома и Госдепартамента говорили об обеспокоенности США ситуацией с правами человека в России. Они не исключали расширения санкций, но не говорили, какие конкретные меры могли бы быть приняты и когда. Также возможные санкции обсуждали и представители ЕС и пока не пришли к определенному мнению.

Алексей Навальный в августе был отравлен, в его организме нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Власти России отказались возбудить уголовное дело. После возвращения Навального из Германии, где он лечился, оппозиционер был задержан и помещен в СИЗО. Он сам и его сторонники называют его преследование политическим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».