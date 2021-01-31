Трамп перед слушанием об импичменте остался без защиты 3 31.01.2021, 11:48

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Пять адвокатов экс-президента США покинули страну.

Пять адвокатов защиты по импичменту у бывшего президента Дональда Трампа покинули страну чуть больше, чем за неделю до начала судебного разбирательства.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что это драматическое событие в процессе по делу об импичменте Трампа, который изо всех сил пытался найти адвокатов, готовых заняться его делом. Он остался без представителей потому, что за неделю до слушаний вновь решил декларировать свою прежнюю позицию о выборах.

Бутч Бауэрс и Дебора Барбье, которые должны были стать двумя ведущими адвокатами, больше не в команде. Источник, знакомый с изменениями, сказал, что оба они решили покинуть команду юристов.

Джош Ховард, поверенный из Северной Каролины, который недавно был добавлен в команду, также ушел, согласно другому источнику, знакомому с изменениями. Джонни Гассер и Грег Харрис из Южной Каролины также больше не имеют отношения к этому делу.

Никакие другие поверенные не объявили, что работают над защитой Трампа от импичмента.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал CNN, что Трамп хотел, чтобы адвокаты гнули версию с массовыми фальсификациями на выборах и что выборы были украдены у Трампа, а не сосредоточились на законности импичмента президента уже после того, как он покинул свой пост. Трамп не воспринял дискуссии о том, как им следует действовать в этом отношении.

«Усилия демократов по импичменту президента, который уже покинул свой пост, абсолютно неконституционны и так вредны для нашей страны. Фактически, 45 сенаторов уже проголосовали за то, что это неконституционно. Мы проделали большую работу, но не приняли окончательного решения в нашей юридической команде, которая будет создана в ближайшее время», — сказал CNN бывший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса. Резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что процесс импичмента бывшему президенту в Сенате начнется 9 февраля.

Процесс импичмента начался после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Во время трагических событий 6 января погибли четверо протестующих и один полицейский. Более 100 человек были арестованы по подозрению в беспорядках в здании Конгресса.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдена, осудив штурм Капитолия.

Дональд Трамп — единственный президент США, который во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

45-го президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал. Тогда только 5 сенаторов-республиканцев голосовали за импичмент Трампу.

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