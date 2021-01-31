Футбольный клуб, который стал самым белорусским в Европе 31.01.2021, 11:58

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Как игроки «Лиепаи» поддержали протесты в Беларуси и выиграли Кубок в первый же сезон.

Существенное сокращение госпомощи белорусскому футболу, отказ отечественным клубам (выборочно) в проведении заграничных сборов и введение потолка зарплат привело к оттоку не только легионеров, но и местных футболистов. Правда, белорусы в большинстве своем едут в чемпионаты из бывшего СССР: Россия, Казахстан, страны Балтии – самые популярные маршруты, пишет «Трибуна».

Так, это зимнее трансферное окно сделало латвийский «Лиепая» самым белорусским клубом за рубежом: к тренеру Дмитрию Молошу и полузащитнику Евгению Березкину добавились Олег Веретило, Дмитрий Бага и Михаил Гордейчук. Пора разбираться что из себя представляет эта команда.

Появились на руинах обанкротившегося клуба

До 2013 года город Лиепая в сильнейшем футбольном дивизионе Латвии представлял клуб «Металлург». С 1998 по 2011 год команда неизменно оказывалась в медалях и дважды за это время (в 2005-м и в 2009-м) становился чемпионом. Однако клуб потерял финансовую поддержку завода Liepājas Metalurgs и 13 января 2014 года прекратил существования. Однако долго город без футбольного клуба не оставался: через десять дней объявили о создании новой команды и на старт элитного дивизиона вышла «Лиепая». Одним из членов правления стал легендарный для Латвии футболист Марис Верпаковскис, а спонсорами выступили ряд местных предприятий и бизнесменов.

Выбивали минское и брестское «Динамо» из еврокубков

Случилось это в первом квалификационном раунде ЛЕ сезона-2019/20. В первом матче, который проходил в Латвии, динамовцы до самой концовки матча проигрывали в счете, но на 88-й минуте счет сравнял Капленко, а уже в добавленное время Кехинде Фатаи не реализовал пенальти. Так поединок завершился 1:1. Матч дома минчане и вовсе провалили: на два гола латвийцев белорусы ответили лишь одним в добавленное время.

Примечательно, что за 12 лет до этого точно с таким же счетом закончилось противостояние лиепайского «Металлурга» и брестского «Динамо» в рамках Кубка УЕФА.

В первый же год работы Молош победил в Кубке

Для Молоша «Лиепая» не первый самостоятельный тренерский опыт: специалист недолгое время возглавлял «Смолевичи» в белорусском миноре, но последние два года до переезда в Латвию работал в качестве ассистента тренера в БАТЭ. В этом же амплуа он отправился в Европу: к себе в помощники его приглашал бывший игрок минского «Динамо» Андрей Калинин.

Тренерский штаб начал готовить команду к сезону, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Чемпионат должен был начаться 13 марта, однако в стране объявили чрезвычайное положение, поэтому лигу пришлось вовсе отложить. В итоге решили стартовать аж 15 июня. Но 6 июня Калинин неожиданно покинул «Лиепаю». Нового главного тренера искать не стали – и на должность утвердили Молоша. В помощнике себе Дмитрий позвал Виталия Казанцева, с которым уже работал в «Смолевичах».

Белорусский тренер начал за здравие: две победы в стартовых турах и первое место. Но испытание лидерами не далось и «Лиепая» в следующих четырех поединках проиграла всем и уже после этого в тройку ни разу не возвращалась. Итог чемпионата – пятой место.

А вот в Кубке все шло как надо: «Даугавпилс» в 1/8 финала, юрмальский «Спартак» в четвертьфинале, «Валмиера» в полуфинале и «Вентспилс» в финальном матче были повержены – «Лиепая» во второй раз в своей небольшой истории стал его обладателем (первый – в 2017-м).

Молош активно привозит игроков из чемпионата Беларуси

К слову, свою европейскую карьеру Дмитрий Молош начал одновременно с другим белорусом Алексеем Багой, которому помогал в БАТЭ. В отличие от своего коллеги, который за сезон в «Жальгирисе» не подписал ни одного белоруса, Молош белорусов и игроков, имеющих опыт выступлений в высшей лиге использовал активно: Филипп Иванов, Евгений Березкин, Валерий Горбачик, Марко Симич, Милан Йоксимович, Сейду Яхая – список внушительный.

Новый сезон – новые для клуба (но хорошо знакомые для белорусов) лица. Контракты подписали Бага, Гордейчук и Веретило – игроки с немаленьким послужным списком и не одним чемпионским титулом.

Белорусы из «Лиепая» открыто выступили против насилия

Фотографии с моментом празднованием Горбачика и Березкина, показывающими кулак и знак victory, не остались незамеченными в Беларуси.

Позже Березкин подписал открытое письмо свободных спортсменов Беларуси. Ровно как и жена Дмитрий Молоша Екатерина, которая в начале «нулевых» становилась чемпионкой Беларуси по фигурному катанию.

«Знакомые «ябатьки» просто отрицают реальность». Жена Молоша объяснила, почему вписалась за честные выборы (муж так не делал, но похвалил)

Сам тренер тоже не мог обойти тему происходящего в его родной стране. Вот, что он сказал на одной из послематчевых пресс-конференций:

– Естественно, мы переживаем. В нашей родной стране происходят такие события. Мы – с народом. Ребята и я как главный тренер. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас. Хотим высказать всем поддержку. В такое непростое время в Беларуси происходят такие события. Здесь тяжело что-то говорить.

Что касается белорусов-новичков клуба, то они тоже не молчали о данных событиях. Бага участвовал в записи ролика «Футболисты против насилия», а Веретило не единожды поддерживал отсидевшую 42 суток в тюрьме Ольгу Хижинкову. И не только постами в Instagram.

Веретило и многие из белспорта пришли за Хижинковой на Окрестина – а ее не выпустили (сообщив за пару минут)

Что говорить, если даже форма «Лиепая» содержит такие знакомые каждому белорусу цвета (внимание на рукава).

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