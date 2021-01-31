В России проходят массовые митинги в поддержку Навального (Онлайн) 8 31.01.2021, 12:02

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Десятки тысяч человек вышли на улицы своих городов.

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

Первыми на протесты вышли жители Дальнего Востока и Сибири, география митингов каждый час расширяется в западном направлении.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестов в России.

13:04 Началось массовое шествие в Санкт-Петербурге. Протестующие идут к Московскому проспекту.

13:03 Рэпер Оксимирон вышел в поддержку политзаключенных в Питере.

13:00 «Мы здесь власть!» - скандируют на Пушкинской площади в Санкт-Петербурге.

12:58 В Москве проходит массовое шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской.

Москва, шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской.



Видео: Ирина Воробьева / «Новая» pic.twitter.com/rS1AGR5kKQ — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

12:45 В Петербурге протестующие окружили ОМОН и скандируют «Позор!».

Протестующие в Санкт-Петербурге очень активны. ОМОН временно отступает.



Пионерская площадь заполнена полностью, сообщает корреспондент RTVI pic.twitter.com/u2qC8m3muA — RTVI (@RTVi) January 31, 2021

12:41 Протестующие в Москве идут огромными колоннами с Сухаревской к Красным воротам.

12:21 В Петербурге люди собираются на Пионерской площади.

12:20 В Перми отважный мужчина дал отпор местным титушкам.

12:16 В Москве люди сейчас массово собираются возле метро Красные ворота.

12:15 Массовое шествие жителей Новосибирска запечатлели на коптер.

12:14 В Екатеринбурге люди идут по льду, обманув силовиков. Путинисты в тяжелой экипировке бояться ступить на лед!

12:13 Магнитогорск тоже вышел на шествие.

12:12 Пермь скандирует «Путин вор!».

12:11 В Казани люди на митинге дали отпор ОМОНу.

12:10 В Уфе полицейские впятером жёстко задержали пенсионерку. По оценкам местных журналистов, на акцию протеста в городе вышли около двух тысяч человек.

12:01 Участники акции протеста в российской Уфе скандируют: «Аквадискотека!». Лозунг является отсылкой к фильму-расследованию Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике.

11:13 На митинге в Новосибирске собрались больше демонстрантов, чем неделю назад. Местный штаб Навального оценивает количество участников городского шествия в десять тысяч человек.

10:37 Во Владивостоке митингующие водят хоровод на льду, рисуют букву «Н» и кричат «Путин вор!». Аэробот «Тайфун 1000К», выехавший к протестующим с капитаном полиции и сотрудниками, заглох на льду Амурского залива. Протестующие предлагают: «Давайте подтолкнем». Сотрудник полиции призывает их уйти со льда, потому что это опасно. Они шутят в ответ: «На берегу не опасно», «Полицейский обещает, что их никто не будет задерживать, только возьмут показания». Все смеются.

10:01 Жители Якутска вышли на протест, несмотря на температуру -40 ℃.

8:52 В городах Сибири сегодня проходят массовые митинги в поддержку Алексея Навального. В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек. В Иркутске участники акции пришли к зданию областного правительства. «Свободу Алексею Навальному!» — скандируют участники массового митинга в Томске. Массовое шествие проходит и в Омске.

8:03 Дальний Восток вышел на протестные акции в поддержку Навального. В Хабаровске люди вышли на центральную площадь. Во Владивостоке силовики попытались вытеснить протестующих с набережной, но участники акции не растерялись и вышли на лед.

Несмотря на полицейские кордоны и огромное количество автозаков, заполненных космонавтами, храбрые жители Хабаровска всё же вышли на площадь! pic.twitter.com/rfsQyQ1YS9 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 31, 2021

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