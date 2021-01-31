Названы семь проверенных способов вернуть обоняние после коронавируса 31.01.2021, 12:39

Методы, доступные каждому даже в домашних условиях.

Клинические исследования показывают, что пациенты с COVID-19 в 27 раз чаще утрачивают способность слышать запахи, чем при других заболеваниях. Это делает потерю нюха симптомом, весьма характерным для болезни, пишет nv.ua.

Вирус поражает не только легкие, но и становится причиной снижения одной из самых важных функций, вызывая огромный дискомфорт.

Если вы успешно справились с «короной», но способность ощущать запахи не вернулась, наши советы помогут справиться с проблемой.

Почему при коронавирусе пропадает обоняние

Согласно статистике Оксфордской академии, от 34 до 98% пациентов с Covid-19 испытывают потерю обоняния. На языке медиков это состояние называется «поствирусная аносмия». Состояние, когда не ощущаешь запахи, знакомо всем, кто хотя бы раз болел ОРЗ, но тем и опасен коронавирус, что при болезни нет заложенности носа.

Инфекция проникает через решетчатую кость в головной мозг и блокирует участки, отвечающие за распознавание запахов.

Возникает воспаление слизистой оболочки носа, на которой расположены обонятельные рецепторы.

В отличие от ОРЗ и гриппа, при коронавирусной инфекции обоняние пропадает внезапно, без каких-либо симптомов, иногда — с несильным сухим кашлем и температурой 38−40 °С.

Когда восстанавливается обоняние после коронавируса

В большинстве случаев после сдачи ПЦР-теста с отрицательным результатом на Covid-19, «возвращение нюха» происходит в течение 7−10 дней. Но даже это время тянется очень долго — в первую очередь потому, что отсутствие запахов напрямую влияет на работу вкусовых рецепторов.

Банально можно не ощутить, что еда испортилась или подгорает суп на плите, пока сидите в интернете. Специалисты Гарвардской медицинской школы дали ряд рекомендаций, как избавиться от психологического дискомфорта при потере способности слышать запахи.

У некоторых пациентов обоняние появлялось через 3−6 месяцев. Чтобы не начались необратимые нарушения и неврологические заболевания, воспользуйтесь советами врачей по восстановлению «нюха».

Способ первый — снять воспаление носовой полости

Первым делом необходимо восстановить нормальное кровоснабжение слизистой оболочки.

Регулярно опрыскивайте полость носа сосудосуживающими спреями.

Закапывайте в нос капли без содержания антибиотиков.

Промывайте нос солевым раствором: 1 чайная ложка морской соли и щепотка пищевой соды на стакан воды.

Перед покупкой аптечных препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Способ второй — делать ингаляции

Если у вас нет специального ингалятора, воспользуйтесь старым добрым методом — дышать над паром, накрывшись одеялом. Купите в аптеке пачку эвкалипта, заварите 3 столовых ложки сухих листьев в 1 литре воды и вдыхайте пары 10 минут, повторяя процедуру 2−3 раза в день.

Способ третий — парфюмерный

Наверняка у вас есть любимая туалетная вода, аромат которой знаком до каждой ноты. Нанесите 1−2 пшика на ватный спонж и поднесите к носу. Повторяйте процедуру 2−3 раза в день по 10−20 секунд — это поможет «разблокировать» в памяти знакомый аромат.

Парфюмеры называют этот процесс ольфакторной тренировкой и используют для восстановления связи между нейронами головного мозга и обонятельными рецепторами.

Совет!

Если нет парфюмерии, купите 1−2 аромамасла с хорошо знакомым запахом — отлично подойдут цитрус, лаванда или хвоя. Капните 2−3 капли в баночку и закройте крышкой. Дайте аромату немного раскрыться и вдыхайте по 20−30 секунд минимум 2−3 раза в день.

Способ четвертый — съесть жженый апельсин

Пользователи TikTok активно делятся экспериментами по возвращению обоняния и вкуса. Один из них: сжечь до угольков апельсин, разрезать и съесть. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь.

Совет!

Не обязательно жечь апельсины. Можно есть горчицу, лук, чеснок и другие продукты с хорошо знакомым резким вкусом. Но не вдавайтесь в крайности и будьте осторожны с кайенским перцем и другими специями, чтобы не получить ожог слизистой.

Способ пятый — точечный массаж

В дополнение ко всем вышеописанным вариантам можно попробовать сделать точечный массаж биологически активных точек на крыльях носа. В альтернативной медицине этот способ лечения называется акупрессура.

Способ шестой — занятия йогой и цигун

Лечебные восточные гимнастики йога и цигун на свежем воздухе в парке благотворно влияют на организм, помогают восполнить внутренние силы.

После болезни врачи рекомендуют чаще гулять и восстанавливать внутреннее равновесие, не забывая надевать маску в общественных местах. Специалисты утверждают, что функция дыхательной системы вернется полностью при соблюдении правильного режима дня.

Способ седьмой — создать правильный микроклимат

Низкая влажность в комнате высушивает слизистую и снижает чувствительность рецепторов. Купите увлажнитель воздуха, включайте ежедневно и доведите показатель до 50−55%. Для измерения влажности не забудьте приобрести гигрометр.

Не забывайте о влажной уборке и регулярно проветривайте комнаты. А если нет возможности купить увлажнитель, смочите водой чистое полотенце и повесьте на радиатор.

Рекомендации от доктора Комаровского

Известный врач, доктор медицинских наук Евгений Комаровский на своем канале в YouTube дал рекомендации по созданию правильных условий для восстановления обоняния.

Коронавирус и обоняние — подведем итоги

Если не получается быстро вернуть способность слышать запахи — не расстраивайтесь! Исследования показали, что 90% людей успешно восстановили способность в течение первого месяца после Covid-19. У вас обязательно получится, зато потом будет в разы приятнее ощущать ароматы и вкусы.

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