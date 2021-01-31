По поддержке доходов во время пандемии Беларусь — на уровне стран Африки 31.01.2021, 12:53

Власти просто бросили белорусов на произвол судьбы.

Карта поддержки доходов государствами во время пандемии демонстрирует, что большинство стран Европы оказало помощь своим гражданам во времена нашествия коронавируса. Но не Беларусь, пишет thinktanks.by.

Из-за пандемии во всем мире доход от работы упал на 3,5 триллиона долларов за первые девять месяцев 2020 года.

Разные правительства оказали разные виды поддержки своим гражданам. Однако некоторые этого не сделали. Среди таких государств: Венесуэла, Сирия, Беларусь, Бангладеш, Камбоджа.

Большинство правительств, не оказывающих поддержки, находятся в странах с низким или средним уровнем дохода. Согласно недавнему отчету Международной организации труда (МОТ), в странах с доходом ниже среднего также наблюдаются самые высокие потери доходов, достигнув 15,1% от уровня 2019 года.

Есть правительства, которые оказывают некоторую помощь в широком масштабе, выплачивая гражданам менее 50% их потерянной заработной платы. Среди таких стран Южная Африка, Китай, Россия, Таиланд, Австралия.

Наконец, многие мировые правительства предложили более высокие суммы поддержки, обеспечивая гражданам более 50% потерянного дохода. Среди таких стран Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Испания, Саудовская Аравия.

По данным МОТ, в региональном масштабе больше всего пострадали США. В 2020 году в регионе произошло падение трудовых доходов на 12,1% по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о необходимости широкой поддержки населения и бизнеса.

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