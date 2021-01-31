В Израиле треть населения прошла вакцинацию от коронавируса 1 31.01.2021, 13:38

80% пожилых людей получили уже повторную прививку.

В Израиле первую дозу вакцины от коронавируса получили более чем 3 млн граждан из общего населения в 9,3 млн, сообщает The Times of Israel.

Кроме того, 1,7 млн человек (18,76% населения) получили вторую дозу вакцины от компаний Pfizer/BioNTech.

Самый высокий уровень вакцинации среди лиц в возрасте от 70 до 79 лет: 92% этой возрастной группы получили первую дозу, а 79,9% уже получили вторую.

Среди израильтян старше 90 лет 87,6% получили первую дозу, а 74,4% – вторую. В возрастной группе от 80 до 89 лет показатели составляли 85% для первой дозы и 72,8% для второй; для 60–69-летних – 75% и 61,2% соответственно.

Кроме того, 63,6% людей в возрасте от 50 до 59 лет получили первую дозу вакцины. Также привились 50,1% граждан от 40 до 49 лет, 27,9% – от 30 до 39 лет и 22,1% – от 20 до 29 лет.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

24 января в Израиле сообщили, что начали вакцинацию подростков.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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