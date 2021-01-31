На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком

На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком8
- 31.01.2021, 13:58
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Случайность или измена?
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
В Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым туалетным ершиком, сообщает «Дождь».
Напомним, что золотой ершик стал одним из символов коррупции российской власти после выхода фильма-расследования Навального о дворце Путина в Геленджике.
В Екатеринбурге замечен полицейский с золотым туалетным ершиком— Дождь (@tvrain) January 31, 2021
Видео: Михаил Шевелев / Дождь pic.twitter.com/O4ogdK3MuS