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На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком

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  • 31.01.2021, 13:58
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На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком

Случайность или измена?

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым туалетным ершиком, сообщает «Дождь».

Напомним, что золотой ершик стал одним из символов коррупции российской власти после выхода фильма-расследования Навального о дворце Путина в Геленджике.

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