«Самое время переслушать им речь Саифа Каддафи» 2 Станислав Кучер, «Эхо Москвы»

31.01.2021, 14:07

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Обращение к кремлевским «стратегам».

«Мы созрели для перемен. Мы снимем многие из ныне существующих глупых наказаний и ограничений. Начнем общенациональный диалог и изменим конституцию. Страна придет к местному самоуправлению. Каждый район сможет выбирать свое правительство. Власть центра будет сведена к минимуму. Мы запустим программы кредитования молодежи и малого бизнеса. У нас будет совершенно другой режим. Ливия, которую мы все любим…»

Это – из обращения к нации сына Муаммара Каддафи Саифа, Генерального координатора Джамахирии, с которым он выступил по ливийскому телевидению почти ровно 10 лет назад, 21 февраля 2011-го года. К тому моменту даже школьнику было ясно: начавшиеся в Ливии волнения уже не удастся погасить ни полицией, ни армией. Эту речь с переводом показывал CNN, я смотрел ее и готовил свою утреннюю реплику для Ъ-fm.

Предваряя обещания реформ, Саиф Каддафи, который дожил до лысины, не зная иного лидера, чем отец, обвинил Запад в завышении данных о жертвах при подавлении беспорядков, посетовал на неопытность армии в деле разгона толпы, заявил, что в эфир западных телеканалов по телефону выходят не участники протеста, а ливийцы-эмигранты. Все это в целом было похоже на то, что чуть ранее говорили в аналогичных телеобращениях не на шутку встревоженные лидеры Египта и Туниса (они тоже обращались к народу, обвиняли во всем Запад и много чего обещали, лишь бы народ разошелся по домам). Я, помню, уже собрался выключить телевизор, ожидая услышать знакомое «У нас все под контролем», но тут Каддафи-младший реально зажег.

«Ливия – это не Египет. У нас все будет в тысячу раз хуже, чем в Тунисе и Египте. Наша разбитая на кланы и группировки страна распадется. Будет гражданская война. Реки крови прольются в городах. Подумайте, нужно ли вам это?! Потому что после этого европейцы и американцы придут и оккупируют все силой! Запад не позволит случиться в Ливии хаосу, который откроет путь наркоторговле, международному терроризму!» Именно после этих мрачных прогнозов Саиф Каддафи, уже со светящимися глазами, произнес красивые слова о грядущих переменах, который я вынес в первый абзац.

Я хорошо помню, как подумал тогда: «Проникновенно, но поздно, уже не поможет». И — написал реплику, которая заканчивалась словами: «Даже отравленные нефтью наркоманы от власти могут однажды проснуться и искренне захотеть перемен».

Наутро, когда реплика вышла в эфир, главред Ъ-fm Дима Солопов предложил поспорить, позвонят ему после этого пассажа «сверху», или нет. На протяжении 2010-го я комментировал происходящее в стране и «раскачивал лодку российской государственности» (так отзывались о моем творчестве люди, которые жаловались Диме). Мы тогда каждый день были готовы к тому, что или станцию закроют, или нас оттуда погонят. Нас и погнали – только уже в 2012-м, когда гарант снова избрался, и гайки стали закручивать уже всерьез…

А тогда, в феврале 2011-го, мы надеялись, что в Кремле тоже слушали речь Саифа Каддафи, или по крайней мере слышали цитаты из нее в нашем эфире. И что сделали выводы. В частности, о том, что не стоит тянуть с заявлениями типа «Мы созрели для перемен», «Мы начнем общенациональный диалог и изменим конституцию», «У нас будет совершенно другой режим». Потому что к февралю 2011-го недовольных режимом в стране уже, мягко говоря, хватало – и это были не только московские либералы, вышедшие потом, в декабре, на «белоленточные» протесты.

Но скоро даже школьникам стало ясно: в Кремле сделали совсем другие выводы.

Обращаюсь к тем, у кого до кремлевских «стратегов» одно рукопожатие: ребята, передайте им, плиз, что лучше переслушать речь Саифа Каддафи прямо сейчас..

Принять важные решения и для начала дать команду ОМОНу держать себя в руках. Чтобы через какое-то время искренне и замозабвенно, но когда уже поздно будет, не повторять ее почти дословно.

Станислав Кучер, «Эхо Москвы»

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