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Известная гимнастка Мелитина Станюта поддержала бело-красно-белый флаг

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  • 31.01.2021, 14:12
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Известная гимнастка Мелитина Станюта поддержала бело-красно-белый флаг

Она запустила специальный бчб-челлендж.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта запустила в сети бчб-челлендж. Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке».

— С флагом все понятно, а вот, например, с выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если и правда устроить флешмоб: выкладывать в сеть себя, друзей, собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж

Может, они возьмут и запретят Инстаграм? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? — написала Станюта.

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